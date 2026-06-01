한국컴패션, 위라클워크…1600여 명 참여·후원금 1억 원 조성

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서울 상암 평화의공원서 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국제어린이양육기구 한국컴패션이 지난 5월 30일 서울 상암 평화의공원 평화광장에서 개최한 걷기 나눔 행사 '2026 위라클워크(Weracle Walk)'를 마쳤다고 1일 밝혔다.

[이미지=한국컴패션] 2026 위라클워크 행사 현장

위라클워크는 크리에이터 박위가 2023년부터 진행해 온 걷기 나눔 캠페인이다. 올해는 위라클과 한국컴패션, 체리(CHERRY) 기부 플랫폼이 함께 케냐 어린이 식수 지원을 위해 행사를 마련했다.

이번 행사에는 약 1600명이 참여했다. 참가자들은 상암 평화의공원에서 출발해 하늘공원과 노을공원으로 이어지는 약 7km 코스를 걸었다. 해당 코스는 케냐 어린이들이 물을 구하기 위해 이동하는 평균 거리를 반영해 구성됐다.

행사는 장애 유무와 연령에 관계없이 참여할 수 있는 배리어 프리(Barrier-free) 방식으로 운영됐으며, 휠체어 이용자와 유아차를 동반한 가족들도 함께 참여했다.

현장에서는 체험 부스와 이벤트가 운영됐으며, 완주자에게 기념품이 제공됐다. 또한 가수 범키, 아넌딜라이트, 댄서 바타, 드러머 리노 등이 축하 공연에 참여했다.

한국컴패션에 따르면 이번 행사를 통해 총 1억 원의 후원금이 조성됐다. 후원금은 케냐 내 5개 컴패션 어린이센터의 우물 시추와 위생 교육 시스템 구축에 사용될 예정이다. 이를 통해 약 1500명의 어린이와 지역 주민이 식수 지원 혜택을 받을 것으로 예상된다.

한국컴패션은 전 세계 29개국에서 어린이 양육 및 교육 지원 사업을 운영하고 있으며, 한국컴패션은 2003년 설립됐다.

[이미지=한국컴패션] 2026 위라클워크 행사 현장

whitss@newspim.com