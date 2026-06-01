MINI 코리아, 딜러 협업 한정판 컨트리맨 4종 출시

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각 딜러사가 고객 통찰 바탕으로 외장색·사양 차별화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = MINI 코리아가 국내 공식 딜러 4곳과 협업해 제작한 '더 MINI 컨트리맨 S ALL4 딜러 테일러드 에디션' 4종을 1일 MINI 샵 온라인을 통해 출시했다.

이번 에디션은 각 딜러사가 고객과의 소통을 통해 축적한 통찰을 바탕으로 외장 색상, 디자인 요소, 편의사양을 차별화해 구성했다.

동성 테일러드 에디션은 해운대 밤바다에서 영감을 받아 미드나잇 블랙 외장색에 블랙 그릴, 블랙 루프, 19인치 JCW 런웨이 스포크 블랙 알로이 휠을 조합했다. 실내에는 앤트러사이트 헤드라이너와 블랙·블루 스포츠 시트를 적용했으며 MINI JCW 키 월렛을 제공한다. 가격은 5100만원.

코오롱 테일러드 에디션은 더 MINI 컨트리맨 S ALL4 최초로 레전드 그레이 색상을 적용했다. 블랙 그릴과 18인치 애스터로이드 블랙 알로이 휠을 조합하고, 실내에는 비스킨과 페브릭 소재의 그레이·블루 스포츠 시트를 장착했다. MINI 사계절용 플로어 매트를 제공한다. 가격은 5110만원.

더 MINI 컨트리맨 S ALL4 동성 테일러드 에디션 [사진=MINI 코리아]

바바리안 테일러드 에디션은 바바리안모터스 창립 30주년을 기념한 모델이다. 미드나잇 블랙 외장색에 19인치 JCW 런웨이 스포크 블랙 알로이 휠을 적용했으며, 아웃도어 활동을 고려해 MINI 루프랙을 기본 탑재했다. 실내에는 비스킨과 페브릭 소재의 그레이·블루 스포츠 시트가 적용됐다. 가격은 5150만원.

도이치 테일러드 에디션은 스모키 그린 외장 색상에 바이브런트 실버로 마감된 그릴과 루프, 20인치 윈드밀 스포크 알로이 휠을 조합했다. 더 MINI 컨트리맨 최초로 베이지 및 빈티지 브라운 색상의 비스킨 JCW 스포츠 시트를 적용했으며, 페이버드 테마의 후면 데칼과 크리스탈 키 케이스를 제공한다. 가격은 5680만원.

모든 모델에는 최고출력 204마력, 최대토크 30.6kg·m의 MINI 트윈파워 터보 가솔린 엔진과 7단 스텝트로닉 더블 클러치 변속기가 탑재된다. 정지상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 7.4초가 소요된다. 드라이빙 어시스턴트 플러스, 파킹 어시스턴트 플러스, MINI 오퍼레이팅 시스템 9, 티맵 기반 한국형 MINI 내비게이션, 컴포트 액세스, 2-존 자동 공조장치 등이 기본 제공된다.

MINI 코리아는 이번 에디션 구매 고객에게 특별 제작한 '적마의 해' 고뱃지를 증정한다.

y2kid@newspim.com