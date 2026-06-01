[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 1일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 1일 '투데이 ANDA' 경제 뉴스레터를 발행했다
- 한화에어로·SK하이닉스 사고와 삼성전자 시총 2000조 돌파 등을 다뤘다
- LG전자 피지컬 AI 부상·엔비디아 PC용 슈퍼칩 등 산업 이슈도 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
1일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲한화에어로 폭발 사고 '7명 사상'…"로켓 추진체, 세척 작업 중 화재" ▲SK하이닉스 청주공장 화재…유해가스 소량 유출, 11명 이송 ▲삼성전자, 시총 2000조원 첫 돌파…월가 "목표가 85만원" ▲'젠슨 황이 찾는 이유 있었네'…LG전자, 피지컬 AI '핵심축' 부상 ▲엔비디아, PC용 '슈퍼칩' 연내 출격…애플·인텔과 정면 승부 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.