갤럭시아머니트리, 머니트리 앱 해외 이용 가능

제로페이 217만 가맹점서 QR 결제 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 금융 기업 갤럭시아머니트리가 자사 '머니트리 앱'의 해외 이용을 가능하게 했다고 1일 밝혔다. 국내에서 앱을 설치하고 본인인증을 완료한 사용자는 해외 어디서든 앱에 접속해 서비스를 이용할 수 있다.

회사는 이번 업데이트와 함께 제로페이 기반 오프라인 간편결제 기능도 추가됐다고 설명했다. 사용자는 전국 약 217만개 제로페이 가맹점에서 QR 간편결제를 사용할 수 있다. 가맹점제시방식(MPM)과 소비자제시방식(CPM)을 모두 이용 가능하며, QR을 스캔하거나 바코드를 제시하는 방식으로 즉시 결제가 가능하다.

회사에 따르면 해외 이용이 가능해지면서 해외 체류 중에도 머니트리 캐시 수령과 선물이 가능해졌다. 기존에는 해외에서 앱 접속이 어려워 캐시 수령 기간을 놓치는 경우가 있었으나 이번 업데이트로 이용 편의성이 개선됐다.

머니트리 앱 제로페이 결제 화면 [사진=갤럭시아머니트리]

결제 과정도 간소화했다. 보유 중인 머니트리 캐시가 우선 사용되고 잔액이 부족할 경우 부족한 금액만큼 연동 계좌에서 자동 충전되는 복합결제 방식을 적용했다. 제로페이 결제 시에는 연말정산 소득공제율 30% 혜택도 제공된다.

갤럭시아머니트리는 하반기 자사 선불충전카드인 '머니트리카드'에 글로벌 결제를 연동해 해외 오프라인 결제 지원에 나설 예정이다. 회사 관계자는 "이번 업데이트는 머니트리 서비스를 글로벌 무대로 확장하는 첫 단계"라며 "하반기 글로벌 결제 연동을 통한 해외 결제 지원까지 순차적으로 준비해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com