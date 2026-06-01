퓨쳐켐, 방사성의약품 사업화 가속 400억원 유상증자

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 방사성의약품 신약개발 전문기업 퓨쳐켐이 핵심 파이프라인인 FC705의 임상 비용과 차세대 파이프라인 개발을 위해 약 400억원 규모의 유상증자를 추진한다고 1일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 회사에 따르면 FC705의 글로벌 사업화와 미래 성장동력 확보를 위한 전략적 투자다.

퓨쳐켐은 올해 국내 최초 PSMA 기반 전립선암 PET 진단 방사성의약품인 프로스타뷰(FC303)의 품목허가를 획득해 국내 43호 신약 기업으로 도약했다. 프로스타뷰는 하반기부터 본격적인 매출 발생이 예상되며 해외 시장 진출의 기반이 될 것으로 보인다.

퓨처켐 로고. [사진=퓨쳐켐]

전립선암 치료제 FC705는 현재 국내 임상 3상과 미국 임상 2a상을 진행 중이다. 회사는 연내 미국 임상 결과 발표를 앞두고 글로벌 제약사들과 기술이전(L/O) 협의를 지속적으로 추진하고 있다. 퓨쳐켐은 프로스타뷰와 FC705를 통해 전립선암 진단과 치료를 아우르는 '테라노스틱스(Theranostics)' 플랫폼 구축에 속도를 내고 있다.

확보된 자금의 일부는 삼중음성유방암(TNBC), 췌장암 등 미충족 의료수요가 높은 암종을 대상으로 한 차세대 방사성의약품 파이프라인 연구개발에 투입될 예정이다.

회사 관계자는 "FC705는 글로벌 사업화 가능성을 본격적으로 검증받는 중요한 단계에 진입해 있다"며 "이번 자금 조달은 FC705의 글로벌 가치 실현과 기술이전 가능성을 극대화하기 위한 성장 투자"라고 말했다.

nylee54@newspim.com