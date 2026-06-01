레이저대공무기 '천광', 레이저발진기 국산화로 드론 격추 시간 절반 줄였다

드론·무인기 1~2초내 요격…국산 레이저발진기로 출력 50% 이상 향상

'천광' 국산화율 76%→90%…후속 군수지원·성능개량 자립 기반 구축

핵심부품 국산화 동시 추진…일정 단축·예산 절감에 Block-Ⅱ로 확장 추진

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 레이저대공무기(Block-Ⅰ) '천광(天光)'의 핵심 구성품인 레이저발진기 국산화에 성공하며 드론·무인기 요격 시간을 절반 이하로 줄였다고 1일 밝혔다.

'천광'은 2024년 12월 세계 최초로 실전 배치된 레이저 대공무기로, 지난 5월 말 국방규격 제정을 마친 국산 레이저발진기가 앞으로 양산 물량부터 순차 적용된다.

국산 레이저발진기를 반영한 체계시제 추가 시험평가 결과, 드론 격추 시간은 2~4초에서 1~2초로 단축됐고, 소형 무인기는 10초 이상에서 수 초 이내로 줄어든 것으로 확인됐다. 이에 따라 레이저대공무기 '천광'의 국산화율(금액 기준)은 76%에서 90%로 상승했다.

레이저대공무기 '천광'. 국산 레이저발진기를 장착한 '천광' 체계시제는 드론 표적을 향해 고출력 레이저를 발사해 수 초 이내 격추하는 능력을 보유하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.06.01 gomsi@newspim.com

'천광'은 전장의 '게임체인저'로 떠오른 드론·무인기를 상대로 광섬유 기반 고출력 레이저를 쏴 정밀 타격하는 신개념 미래 무기체계다. 레이저는 육안으로 보이지 않고 소음도 거의 없는데다 전기만 공급되면 사실상 무제한 운용이 가능하다. 1회 발사 비용이 매우 낮다는 점에서 경제성도 부각된다.

레이저발진기는 레이저 무기 성능을 좌우하는 핵심 구성품이다. 미국·이스라엘·중국·독일 등 극소수 국가만이 자체 개발·양산 역량을 확보한 분야로 알려져 있으며, 관련 기술이전과 수출이 엄격히 통제되고 있다. 방사청은 이와 같은 기술 장벽 속에서 국산 레이저발진기를 확보함으로써 향후 후속 군수지원과 성능 개량의 자립성을 끌어올릴 수 있을 것으로 보고 있다.

이번 국산화 개발은 국방과학연구소(ADD)가 주관하고 한화시스템이 시제업체로 참여하는 방식으로 추진됐다. 방위사업청은 레이저대공무기 체계개발 착수 당시 기술성숙도와 급증하는 드론 위협을 고려해 우선 해외 도입 레이저발진기를 체계에 적용하되, 동시에 더 높은 성능의 국산 레이저발진기 개발을 병행하는 도전적 사업계획을 세워 추진했다.

레이저대공무기 '천광'의 핵심 구성품인 레이저발진기. [사진= 방위사업청 제공] 2026.06.01 gomsi@newspim.com

이 같은 병행 전략으로 성능 향상과 함께 개발 일정 단축, 예산 절감 등 부가 성과도 거둔 것으로 평가된다. 국산 레이저발진기는 기존 해외 도입품 대비 출력 등 주요 지표가 약 50% 이상 향상된 것으로 나타났다.

정기영 방위사업청 미래전력사업본부장은 "레이저 무기는 선진국 간 기술개발 경쟁이 치열한 분야"라며 "앞으로 '천광'에 보다 높은 성능의 국산 레이저발진기가 적용됨에 따라 적 드론·무인기 위협에 대한 우리 군의 독자적인 대응능력이 한층 더 강화될 것"이라고 말했다.

방위사업청은 이번 성과를 바탕으로 레이저대공무기(Block-Ⅱ) 체계개발 사업을 통해 출력·정밀도 향상, 소형·경량화 등 성능 고도화를 지속 추진한다는 계획이다.

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