전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
오피니언 내부칼럼

속보

더보기

[데스크 칼럼] 파업에 발 묶인 제조 강국, '로봇 전환' 정책 속도 내야

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성전자 파업 타결 이후 역대급 보상이 도화선이 돼 대기업 노조들의 과도한 성과급 요구와 파업 압박이 확산됐다.
  • 파업 리스크와 상향 평준화 갈등을 차단하기 위해 로봇·AI를 통한 생산라인 전면 자동화와 스마트 공장 전환이 기업 생존의 해법으로 제시됐다.
  • 정부가 세제 혜택·규제 완화 등 과감한 정책으로 로봇·자동화 인프라를 지원하고 직무 재교육 등 안전망을 구축해야 산업 고도화 기회로 위기를 바꿀 수 있다고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김양섭 산업부장 = 삼성전자 파업 위기 사태가 극적인 타결로 마침표를 찍으며 당장의 생산 마비라는 최악의 파국은 면했다. 하지만 이번 타결이 남긴 후폭풍이 거세다. 파업을 막기 위해 사측이 동의한 역대급 성과급과 보상안이 도화선이 됐다. 산업계 전반의 맹목적인 보상 심리에 기름을 부었다.

실제로 주요 대기업 노조들은 기다렸다는 듯 파업 카드를 만지작거리며 요구 조건을 치켜올리고 있다. 업황이나 개별 직무의 기여도에 대한 냉정한 진단 없이 "우리도 무조건 영업이익의 n%를 성과급으로 내놓으라"는 식의 일률적인 요구다. 미래를 위한 투자 재원이나 경기 변동성은 안중에도 없다. 눈앞의 이익을 똑같이 쪼개 갖자는 식의 관성적 요구와 '안 주면 파업하겠다'는 으름장은 노사 대화의 여지를 없애고 극단적 대립만 부추길 뿐이다. 매년 반복되는 파업 리스크를 비용으로 치르며 기업들이 전전긍긍하는 사이, 글로벌 경쟁사들은 이미 저만치 앞서 나가고 있다. 

이 소모적인 상향 평준화 갈등과 파업 리스크를 원천 차단할 돌파구는 로봇과 인공지능(AI)을 활용한 생산 라인의 전면적 대전환이다. 제조 현장에서는 이미 인간의 손길을 최소화하는 지능화 공장 구축과 자동화 설비 도입으로 정공법을 택하고 있다. 현대자동차가 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 투입을 공언했을 때 노동계가 격렬히 반발한 것도, 역설적으로 로봇이 인간의 노동력을 대체할 수 있다는 실체적 두려움의 방증이다. 24시간 가동해도 지치지 않고, 무리한 성과급을 요구하지 않으며, 파업 리스크가 없는 로봇은 이제 선택이 아닌 기업 생존의 필수재다.

노동계는 일자리를 빼앗는다며 저항하지만, "남이 받으니 나도 받겠다"는 식의 관성적 파업과 위협으로 거대한 기술 문명의 흐름을 막을 수는 없다. 파업의 공포에서 벗어나 로봇 투입을 과감하게 늘릴 때, 단순 반복 노동에 묶여 있던 인간은 로봇을 설계하고 제어하는 더 고차원적인 산업 생태계로 진화할 수 있다. 다만 이 과정에서 소외되는 인력들이 연착륙할 수 있도록 직무 재교육과 전직 지원 등 촘촘한 사회적 안전망을 짜는 일은 정부가 동시 수행해야 할 전제조건이다.

결국 이 소모적인 대립을 끝낼 열쇠는 정부의 과감한 정책 드라이브다. 노동계 눈치를 보며 갈등을 봉합하는 미봉책으로는 산업 경쟁력을 지킬 수 없다. 기업들이 로봇을 전격 투입할 수 있도록 정책적 지원의 속도를 내야 한다. 로봇 도입과 스마트 공장 전환에 대한 파격적인 세제 혜택을 신설하고, 현장의 발목을 잡는 낡은 규제들을 없애야 한다. 

연례행사처럼 되풀이되는 파업의 구태를 이대로 방치하는 것은 국가 경쟁력을 스스로 포기하는 일이나 다름없다. 정부가 선제적으로 자동화·로봇 인프라의 판을 깔고 기업이 기술 혁신으로 화답할 때, 지금의 위기는 산업 고도화라는 진정한 기회로 치환될 것이다.

ssup825@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동