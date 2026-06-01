[데스크 칼럼] 파업에 발 묶인 제조 강국, '로봇 전환' 정책 속도 내야

[서울=뉴스핌] 김양섭 산업부장 = 삼성전자 파업 위기 사태가 극적인 타결로 마침표를 찍으며 당장의 생산 마비라는 최악의 파국은 면했다. 하지만 이번 타결이 남긴 후폭풍이 거세다. 파업을 막기 위해 사측이 동의한 역대급 성과급과 보상안이 도화선이 됐다. 산업계 전반의 맹목적인 보상 심리에 기름을 부었다.

실제로 주요 대기업 노조들은 기다렸다는 듯 파업 카드를 만지작거리며 요구 조건을 치켜올리고 있다. 업황이나 개별 직무의 기여도에 대한 냉정한 진단 없이 "우리도 무조건 영업이익의 n%를 성과급으로 내놓으라"는 식의 일률적인 요구다. 미래를 위한 투자 재원이나 경기 변동성은 안중에도 없다. 눈앞의 이익을 똑같이 쪼개 갖자는 식의 관성적 요구와 '안 주면 파업하겠다'는 으름장은 노사 대화의 여지를 없애고 극단적 대립만 부추길 뿐이다. 매년 반복되는 파업 리스크를 비용으로 치르며 기업들이 전전긍긍하는 사이, 글로벌 경쟁사들은 이미 저만치 앞서 나가고 있다.

이 소모적인 상향 평준화 갈등과 파업 리스크를 원천 차단할 돌파구는 로봇과 인공지능(AI)을 활용한 생산 라인의 전면적 대전환이다. 제조 현장에서는 이미 인간의 손길을 최소화하는 지능화 공장 구축과 자동화 설비 도입으로 정공법을 택하고 있다. 현대자동차가 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 투입을 공언했을 때 노동계가 격렬히 반발한 것도, 역설적으로 로봇이 인간의 노동력을 대체할 수 있다는 실체적 두려움의 방증이다. 24시간 가동해도 지치지 않고, 무리한 성과급을 요구하지 않으며, 파업 리스크가 없는 로봇은 이제 선택이 아닌 기업 생존의 필수재다.

노동계는 일자리를 빼앗는다며 저항하지만, "남이 받으니 나도 받겠다"는 식의 관성적 파업과 위협으로 거대한 기술 문명의 흐름을 막을 수는 없다. 파업의 공포에서 벗어나 로봇 투입을 과감하게 늘릴 때, 단순 반복 노동에 묶여 있던 인간은 로봇을 설계하고 제어하는 더 고차원적인 산업 생태계로 진화할 수 있다. 다만 이 과정에서 소외되는 인력들이 연착륙할 수 있도록 직무 재교육과 전직 지원 등 촘촘한 사회적 안전망을 짜는 일은 정부가 동시 수행해야 할 전제조건이다.

결국 이 소모적인 대립을 끝낼 열쇠는 정부의 과감한 정책 드라이브다. 노동계 눈치를 보며 갈등을 봉합하는 미봉책으로는 산업 경쟁력을 지킬 수 없다. 기업들이 로봇을 전격 투입할 수 있도록 정책적 지원의 속도를 내야 한다. 로봇 도입과 스마트 공장 전환에 대한 파격적인 세제 혜택을 신설하고, 현장의 발목을 잡는 낡은 규제들을 없애야 한다.

연례행사처럼 되풀이되는 파업의 구태를 이대로 방치하는 것은 국가 경쟁력을 스스로 포기하는 일이나 다름없다. 정부가 선제적으로 자동화·로봇 인프라의 판을 깔고 기업이 기술 혁신으로 화답할 때, 지금의 위기는 산업 고도화라는 진정한 기회로 치환될 것이다.

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