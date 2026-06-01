AI 가상 아이돌 '츄&메리'와 캐릭터 '잼빗', 아시아 최대 팝 컬처 축제 데뷔

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생성형 AI 에듀테인먼트 플랫폼 '니우스엔', 홍콩 코믹콘 참가 성공적 마무리

교육·엔터·기술 융합한 '시네마틱-에듀' 장르 선포

고전부터 과학, 경제까지…'알파 세대' 위한 텍스트 대체형 지식 영상화 개척



[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 스타 국어 강사 김승리 대표(대성마이맥)가 설립한 생성형 AI 기반 에듀테인먼트 플랫폼 기업 '니우스엔(NIUSN, 대표 박성현)'이 아시아 최대 규모의 팝 컬처 트레이드쇼인 '홍콩 코믹콘 2026' 참가를 성공적으로 마치며 글로벌 시장 진출을 공식 선언했다.

지난 5월 29일부터 31일까지 사흘간 홍콩 컨벤션 센터(HKCEC)에서 열린 이번 행사에는 15만 명 이상의 글로벌 관객과 세계 200여 개 핵심 IP(지식재산권) 기업들이 참여했다. 니우스엔은 이번 행사에서 자체 생성형 AI 파이프라인으로 제작한 가상 아이돌 아티스트 '츄(Chu)&메리(Merry)'와 자체 캐릭터 IP '잼빗(GEMBIT)'을 전면에 내세워 글로벌 바이어들의 이목을 집중시켰다.

니우스엔의 글로벌 브랜딩을 견인하는 가상 아이돌 '츄&메리'는 세련되고 키치한 비주얼 페르소나를 바탕으로 글로벌 팬덤의 시선을 사로잡았다.

이들과 세계관을 공유하는 '잼빗'은 눈 자리에 고유의 젬스톤이 박힌 토끼 모티프의 캐릭터로, 총 6종(사파잼, 에머잼, 페리잼, 다야잼, 질러잼, 루비잼)으로 구성됐다. 트렌디한 K-POP 문화를 접목해 단순한 교육용 마스코트를 넘어 알파 세대(2013년생 이후 출생자)를 겨냥한 강력한 팬덤 IP로 포지셔닝했다는 평가다.

니우스엔은 교육(Education)의 깊이, 엔터테인먼트(Entertainment)의 몰입감, 기술(Technology)의 확장성을 결합한 '시네마틱-에듀'라는 새로운 장르를 개척하고 있다.

일방적인 주입식 교육에서 벗어나 스토리텔링을 통해 지식을 자연스럽게 체득하게 만드는 지식 영상화 시스템이 핵심이다. 특히 긴 글 읽기보다 이미지와 영상에 익숙한 알파 세대의 패러다임에 맞춰 학습 저항 값을 제로로 수렴시키는 것을 목표로 한다.

현재 니우스엔은 생성형 AI를 활용해 세계 및 한국 고전 문학을 블록버스터급 미장센으로 재해석한 문학 콘텐츠, 체계적인 독서 교육을 위한 읽기 전집을 구축했다.

아울러 복잡한 수식과 이론을 시각적 도파민으로 전환한 STEM 기반 과학 콘텐츠, 자본주의의 흐름을 풀어낸 경제 콘텐츠, 현시대 귀감이 되는 인물들의 삶을 드라마틱하게 재현한 인물 콘텐츠 등으로 라인업을 다각화하고 있다.

니우스엔의 독점적 경쟁력은 자체 R&D 센터가 보유한 AI 에이전트 기술 'VIC-Boost' 파이프라인이다. 기존 애니메이션 업계에서 고품질 영상 1편을 제작하기 위해 평균 4~5년의 기간과 수백억 원의 예산이 소요되던 공정을 혁신적으로 단축했다.

'VIC-Boost' 엔진은 원작 분석부터 시나리오 추출, 스토리보드 구성, 영상 생성, 품질 검수까지 전 과정을 자동화하여, 동일한 퀄리티의 영상을 단 2주 만에 제작해내는 파괴적 효율성을 증명했다.

행사 첫날 메인 스테이지 연사로 나선 박성현 니우스엔 대표는 'Where AI Becomes Cinema'라는 슬로건 아래 에듀테인먼트 장르의 국제적 공인을 선언했다.

박 대표는 "이번 홍콩 코믹콘 2026 참가는 전 세계가 의문시하던 생성형 AI 콘텐츠의 품질과 독창성을 메인스트림 무대에서 완벽히 증명한 순간"이라며 "앞으로 전 분야의 지식을 영상화하는 것을 넘어, 모든 스토리 기반 원천 IP를 단시간 내에 애니메이션 비디오로 치환해내는 '글로벌 AI 애니메이션 퍼블리싱 플랫폼'으로 진화해 생태계를 주도하겠다"고 포부를 밝혔다.

windy@newspim.com