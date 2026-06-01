문현진 의장, '코리안드림 담대한 여정' 출간

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평화운동 활동과 한반도 미래 비전 담아

동아일보 통해 아카이브 북 발간

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌피스재단(GPF) 문현진 의장이 평화운동 활동과 한반도 미래 비전을 담은 아카이브 북 『코리안드림 담대한 여정』을 출간했다고 밝혔다.

이번 도서는 동아일보사를 통해 발간됐으며, 문 의장이 지난 30여 년간 국내외에서 추진한 평화운동과 관련 프로젝트, 한반도 미래 구상 등을 담고 있다.

책에는 '코리안드림(Korean Dream)' 개념을 중심으로 시민사회 기반 평화운동, 공동체 가치, 국가 발전 방향 등에 대한 내용이 수록됐다. 또한 교육, 청년 리더십, 시민사회 활동 등 다양한 분야에서 진행된 프로젝트 사례도 포함됐다.

저자는 책을 통해 저출산, 교육, 청년, 사회통합 등 한국 사회가 직면한 과제와 관련해 장기적인 국가 비전의 필요성을 제시했다고 설명했다.

이와 함께 한반도 통일과 국제 협력, 아프리카 르네상스 구상 등 글로벌 차원의 활동 내용도 소개했다.

『코리안드림 담대한 여정』은 336쪽 분량의 양장본으로 제작됐으며, 주요 평화 프로젝트 기록과 사진, 연설 자료 등이 수록됐다.

문현진 의장은 미국 컬럼비아대학교와 하버드 경영대학원(HBS), 통일신학대학원(UTS)에서 수학했으며, 2009년 글로벌피스재단을 설립해 국제 협력 및 시민사회 관련 활동을 진행해 왔다.

도서는 전국 주요 온·오프라인 서점을 통해 판매된다.

[이미지=글로벌피스재단] 『코리안드림 담대한 여정』

whitss@newspim.com