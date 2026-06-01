[종합] 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 화재…5명 사망·2명 부상

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발로 추정되는 화재가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다치는 대형 사고가 발생했다.

1일 소방당국에 따르면 이날 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 내 56동에서 화재가 발생했다.

1일 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 화재가 발생했다. 사진은 현장 브리핑하고 있는 모습. [사진=ytn 뉴스 화면 캡쳐] 2026.06.01 gyun507@newspim.com

신고 접수 직후 소방당국은 현장에 출동해 진화에 나섰으며 오전 11시 49분쯤 초진을 완료했다.

소방당국은 오후 1시 현장 사고 브리핑을 열었다. 소방당국 등에 따르면 화재 원인은 가스 폭발로 인한 것으로 추정된다.

현재까지 확인된 인명피해는 사망 5명, 부상 2명이다. 부상자들은 병원으로 이송돼 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

소방당국은 사고 직후 긴급기동대와 구조대 등을 추가 투입했으며 오전 11시 54분쯤 건물 내부에서 추가 구조대상자 3명을 발견한 것으로 확인됐다.

소방은 오전 11시 5분 대응 1단계를 발령한 뒤 긴급기동대를 추가 투입했고 유성소방서장과 대전소방본부장 등이 잇따라 현장에 도착해 지휘에 나섰다. 또 긴급구조통제단을 가동하고 현장 인근에 유가족 대기소를 설치했다.

사고가 발생한 56동은 추진체 관련 공정이 이뤄지는 시설로 알려졌다.

소방당국과 경찰은 정확한 폭발 원인과 피해 규모를 조사하고 있으며 오후 2시 20분 한화 관계자 브리핑이 열린다.

gyun507@newspim.com