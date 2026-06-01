신탄진휴게소, 6월 호국보훈의 달 맞이 할인 행사 개최

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 대한민국재향군인회 신탄진휴게소(서울방향)가 6월 호국보훈의 달을 기념해 한 달간 이용객 대상 특별 할인 행사를 진행한다고 1일 밝혔다.

[사진=신탄진휴게소 제공]

이번 행사는 국가유공자의 헌신을 기리고 고속도로 이용객들에게 혜택을 제공하기 위해 마련됐으며, 오는 6월 30일까지 지속된다. 행사 기간 동안 휴게소 매장 내 주요 메뉴들을 대상으로 할인 혜택이 적용된다.

식사류 제품군은 기존 가격 대비 28%에서 최대 30%까지 할인된 가격에 판매된다. 주전부리와 간식류 품목 역시 기존 가격보다 12%에서 최대 30% 낮춘 가격으로 제공된다.

신탄진휴게소 관계자는 호국보훈의 달의 의미를 되새기고 물가 상승에 따른 이용객의 부담을 완화하고자 행사를 기획했다며 안전한 고속도로 주행 길에 실속 있는 혜택을 누리길 바란다고 전했다.

대한민국재향군인회가 운영을 맡고 있는 신탄진휴게소는 매년 호국보훈 관련 공익 행사와 고객 이벤트를 전개하며 보훈 문화 확산 활동을 이어오고 있다.

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