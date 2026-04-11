전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.11 (토)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로농구] '이해란 34점 폭격' 삼성생명, 하나은행 꺾고 PO 1승 1패 원점

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성생명이 11일 부천에서 하나은행을 83-74로 꺾으며 4강 플레이오프 시리즈를 1승 1패로 동점으로 만들었다.
  • 이해란이 34점을 폭발시키며 정규리그와 플레이오프 통틀어 개인 최다 득점을 기록했다.
  • 양 팀은 용인으로 장소를 옮겨 3차전을 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성생명이 '에이스' 이해란의 폭발적인 득점력을 앞세워 시리즈를 원점으로 돌렸다.

삼성생명은 11일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 4강 플레이오프(PO) 2차전에서 부천 하나은행을 83-74로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 삼성생명의 이해란이 11일 하나은행과의 경기에서 34점을 기록했다. [사진 = WKBL] 2026.04.11 wcn05002@newspim.com

이틀 전 1차전 패배를 설욕한 삼성생명은 5전 3승제 시리즈에서 1승 1패를 만들며 균형을 맞췄다. 반면 하나은행은 상승세를 이어가지 못한 채 홈에서 아쉬운 패배를 떠안았다.

경기 초반 흐름은 삼성생명이 쥐었다. 이주연의 득점으로 포문을 연 삼성생명은 이해란의 연속 돌파와 골밑 마무리로 빠르게 점수 차를 벌렸다. 하나은행이 박소희의 외곽포로 맞섰지만, 삼성생명은 쿼터 막판에도 이해란이 공격을 주도하며 24-16으로 1쿼터를 마쳤다. 특히 이해란은 1쿼터에만 11점을 몰아넣으며 기선 제압의 선봉에 섰다.

2쿼터 들어 하나은행이 반격에 나섰다. 정예림의 골밑 득점과 이이지마 사키의 3점슛이 터지며 점수 차를 좁혔다. 삼성생명은 가와무라 미유키와 김아름의 득점으로 맞섰고, 양 팀은 외곽슛을 주고받으며 팽팽한 흐름을 이어갔다. 쿼터 막판 강유림의 골밑 득점과 김아름의 3점슛으로 다시 달아난 삼성생명은 전반을 44-38로 앞선 채 마쳤다.

승부의 분수령이 된 3쿼터에서는 양 팀 에이스들의 자존심 대결이 펼쳐졌다. 하나은행은 이이지마가 연속 득점과 스틸에 이은 속공으로 추격의 불씨를 살리며 한때 1점 차까지 따라붙었다. 그러나 삼성생명은 하마니시 나나미의 3점슛과 이해란의 골밑 득점으로 흐름을 다시 가져왔다. 결국 삼성생명은 65-57로 격차를 유지하며 3쿼터를 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 삼성생명 선수들이 11일 하나은행과의 경기에서 승리한 후 환호하고 있다. [사진 = WKBL] 2026.04.11 wcn05002@newspim.com

4쿼터 들어 삼성생명은 다시 한 번 힘을 냈다. 배혜윤과 이해란이 골밑에서 차곡차곡 점수를 쌓으며 두 자릿수 리드를 만들었고, 이해란은 적극적인 림 어택과 점퍼로 공격을 이끌며 승기를 굳혔다. 하나은행은 양인영과 진안을 동시에 투입하는 '투빅' 라인업으로 변화를 꾀했지만, 흐름을 뒤집기에는 역부족이었다. 경기 종료 4분여를 남기고는 주축 선수들을 벤치로 불러들이며 사실상 승부를 인정했다.

이날 승리의 중심에는 단연 이해란이 있었다. 이해란은 34점을 폭발시키며 정규리그와 플레이오프를 통틀어 개인 한 경기 최다 득점을 기록했다. 2점슛 25개 중 15개를 성공시키는 높은 효율을 보였고, 리바운드 8개까지 곁들이며 공수 양면에서 맹활약했다. 하마니시는 13점으로 외곽에서 힘을 보탰고, 배혜윤과 김아름도 각각 9점씩을 올리며 지원 사격에 나섰다.

반면 하나은행은 이이지마가 18점으로 분전하고, 진안이 14점 9리바운드로 골밑에서 존재감을 보였지만 팀 패배를 막기에는 역부족이었다.

1승 1패로 균형을 맞춘 양 팀은 이제 장소를 용인으로 옮겨 3차전을 치른다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국립정동극장 대표이사에 서승만 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 10일 서승만 씨를 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명하고 임명장을 수여했다. [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만 씨. [사진= 문체부] 2026.04.10 fineview@newspim.com 서승만 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야를 두루 거친 공연예술·콘텐츠 기획 전문가다. 국민대학교에서 연극영화·영상미디어 학·석사 학위를 취득하고 행정학 박사 학위까지 받았다. 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표를 지냈으며, 사단법인 국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등 공공 영역에서도 폭넓게 활동했다. 마당놀이 '온달아 평강아'·'뺑파전', 뮤지컬 '노노이야기'·'터널' 등을 직접 연출한 무대 현장 경험도 갖췄다. 최휘영 장관은 "신임 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내 관객을 넘어 세계에 알리는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다. 서 대표이사의 임기는 3년이다. 국립정동극장은 한국 최초 근대식 극장인 원각사 복원을 설립 이념으로 1997년 문을 연 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작·공연과 국내외 교류를 주요 사업으로 삼아왔으며, 최근에는 전통연희·연극·뮤지컬 등 정동길의 근현대 문화유산을 토대로 서울 도심을 대표하는 공연을 선보이고 있다. fineview@newspim.com 2026-04-10 14:55
사진
이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동