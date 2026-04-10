[프로농구] '불성실 경기 논란' 전희철 감독에 제재금 500만원

SK 구단엔 경고 조치...상대팀 정관장엔 징계 없어

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '고의 패배' 의혹 중심에 섰던 서울 SK 전희철 감독이 제재금 징계를 받았다.

KBL은 10일 서울 강남구 KBL센터에서 제31기 제12차 재정위원회를 열고, 8일 안양 정관장아레나에서 열린 정관장-SK 정규리그 최종전을 '불성실한 경기'로 심의했다. 재정위는 전희철 감독에게 제재금 500만원을 부과하고, SK 구단에는 경고 조치를 내리기로 했다.

문제의 경기는 정규리그 마지막 날, 3위부터 6위까지 순위와 플레이오프 대진이 동시에 갈리던 상황에서 벌어졌다. 경기 전까지 SK와 원주 DB가 공동 3위, 고양 소노와 부산 KCC가 공동 5위였다. 이미 네 팀 모두 6강 PO 진출은 확정된 상태였지만, 결과에 따라 3위-6위, 4위-5위 매치업이 정해지는 구조였다. 승리하면 3위로 올라 KCC를, 지면 4위가 돼 소노를 만나게 되는 SK 입장에선 '대진 선택'이 가능해지는 상황이었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전희철 감독이 10일 2025-2026시즌 프로농구 플레이오프(PO) 미디어데이에서 이야기하고 있다. [사진=KBL] 2026.04.10 psoq1337@newspim.com

논란의 장면은 4쿼터 막판 터졌다. 65-65 동점에서 SK 김명진이 자유투 2개를 얻었지만, 둘 다 림을 외면했다. 특히 두 번째 슛은 백보드에 강하게 맞고 림에도 닿지 않는 '에어볼'이었다. 직후 정관장 주현우가 레이업을 성공시키며 67-65 리드를 잡았고, 경기는 그대로 끝났다. 이미 앞선 장면들에서 3점슛을 넣은 선수가 당황한 표정을 짓는다거나, 양 팀 모두에서 이해하기 어려운 패스 실수가 나오는 등 '이상한 플레이'가 연달아 나온 터라 팬들 사이에서는 SK가 KCC를 피하려 일부러 졌다는 의혹이 폭발했다.

SK 구단은 "오해를 살 만한 장면이 있었다는 건 인정한다"면서도 "경기 경험이 적은 선수들이 많이 코트에 나서다 보니 어수선한 장면이 나온 것일 뿐, 의도적인 패배는 아니었다"고 소명했다. 전희철 감독 역시 플레이오프 미디어데이에서 "논란이 되는 부분에 죄송하다. 재정위에서 성실히 소명하겠다"고 고개를 숙였다.

이번 결정은 2017년 고양 오리온 추일승 감독 사례와도 맞닿아 있다. 당시 추 감독은 정규리그 막판 주전들을 대거 빼고, 4쿼터 내내 외국인 선수를 기용하지 않는 등 '불성실 경기' 논란 끝에 제재금 500만원과 구단 경고 처분을 받은 바 있다.

상대 팀이었던 정관장에는 징계가 내려지지 않았다. 이미 2위를 확정해 4강 PO 직행을 확정한 정관장은 이 경기에서 후보 위주로 나서 다소 어수선한 장면을 보였지만, 일반적인 로테이션 범위를 벗어났다고 보긴 어렵다는 게 재정위의 판단이다.

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