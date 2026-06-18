넥써쓰, 원스토어 인수…앱마켓 넘어 '게임허브'로 키운다

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626억원에 지분 89% 인수…토종 앱마켓 새 주인으로

게임·AI·블록체인 결합한 글로벌 플랫폼으로 육성

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 넥써쓰가 국내 토종 앱마켓 원스토어를 인수하고 게임·인공지능(AI)·블록체인을 결합한 글로벌 플랫폼 사업 확대에 나선다.

넥써쓰는 18일 이사회를 열고 원스토어 지분 89.03%(2024만7990주)를 약 626억원에 인수하기로 결정했다고 밝혔다.

매각 주체는 SK스퀘어(45.78%), 네이버(24.06%), 스틸넘버원제일차(17.02%), 크래프톤(2.17%)이다. SK스퀘어, 네이버, 크래프톤은 넥써쓰에 전략적 투자자로 참여한다.

장현국 넥써쓰 대표 [사진=넥써쓰]

지난 2016년 통신 3사와 네이버가 설립한 원스토어는 국내 3800만대 이상 기기에 설치된 국내 대표 앱마켓이다. 넥써쓰는 원스토어를 단순 앱 유통 플랫폼에서 게임 중심의 통합 플랫폼으로 전환할 계획이다.

회사는 그동안 구축해 온 웹샵, 결제, 커뮤니티, 리워드 시스템 등 게임 플랫폼 역량을 원스토어에 접목해 이용자와 개발사를 연결하는 게임 허브를 구축한다는 구상이다. 개발사에는 이용자 확보부터 커뮤니티 운영, 게임 경제 관리까지 지원하는 통합 솔루션을 제공한다.

글로벌 시장에서는 블록체인 기반 웹3 게임 스토어로 확장한다. 지갑, 스테이블코인, 탈중앙화거래소(DEX), 스테이킹 등 웹3 기능을 지원해 다양한 블록체인 게임을 하나의 플랫폼에서 서비스한다는 전략이다.

AI 기술도 도입한다. AI가 제작한 게임과 이용자 데이터를 분석해 콘텐츠를 추천하는 'AI 네이티브 게임 플랫폼'으로 발전시켜 게임 유통 경쟁력을 강화할 계획이다. 넥써쓰는 인수 이후에도 게임·앱·웹툰·웹소설 등 기존 콘텐츠 사업과 통신사·파트너 협력 체계는 유지하기로 했다.

장현국 넥써쓰 대표는 "AI와 블록체인 기술을 기반으로 글로벌 게임 플랫폼으로 성장하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com