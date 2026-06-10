넥써쓰 '크로쓰 프로토콜', 첫 외부 밸리데이터 에이치랩 합류

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 5월 에이치랩과 협약을 맺고 크로쓰 메인넷 2.0 첫 외부 독립 밸리데이터로 참여시켰다
- 에이치랩은 네오위즈홀딩스 크립토 부문으로 거래 검증과 블록 생성에 참여해 탈중앙화를 확대했다
- 크로쓰 메인넷 2.0은 21개 밸리데이터 PoSA 구조로 외부 노드 참여를 늘려 신뢰성과 안정성을 높일 계획이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰의 크로쓰 프로토콜이 첫 외부 독립 밸리데이터로 에이치랩을 추가했다. 메인넷 2.0 '브레이크포인트'의 탈중앙화를 확대하는 조치다.
크로쓰 프로토콜과 에이치랩은 지난 5월 네트워크 협력을 위한 업무협약을 체결했으며 이번 에이치랩의 밸리데이터 참여로 협력을 본격화했다. 네오위즈홀딩스의 크립토 부문인 에이치랩은 거래 검증과 블록 생성에 참여하게 된다.
블록체인 네트워크에서 밸리데이터는 거래의 정상 여부를 확인하고 새로운 블록 생성에 참여하는 검증자다. 밸리데이터 구성이 다양해질수록 특정 운영 주체에 대한 의존도가 낮아지고 네트워크의 안정성이 높아진다.
크로쓰 메인넷 2.0은 총 21개 밸리데이터가 블록 생성을 담당하는 지분증명권한(PoSA) 구조로 운영된다. 외부 밸리데이터 참여는 초기 자체 운영 중심에서 참여 기반 네트워크로 전환하는 과정이다.
크로쓰 프로토콜은 향후 노드 운영 역량을 갖춘 외부 밸리데이터 참여를 지속적으로 확대할 계획이다.
장현국 넥써쓰 대표는 "첫 외부 독립 밸리데이터의 합류는 메인넷 2.0의 방향성을 실제로 구현하는 출발점"이라며 "검증된 인프라 전문 기업의 참여가 늘어날수록 탈중앙화와 신뢰성이 강화될 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com