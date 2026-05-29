넥써쓰, 공식 홈페이지 개편…AI·블록체인 게임 풀스택 전략 공개

AI 핵심 요약beta
- 게임 회사 넥써쓰가 29일 공식 홈페이지를 개편해 AI·블록체인 게임 플랫폼 전략을 공개했다
- 개편 사이트는 게임체인·게임허브·에이전트게이밍 3개 축으로 웹3·웹4 게임 생태계를 구조화했다
- 넥써쓰는 전사 AI 전환에 투자하며 비개발 인력이 AI로 제작한 한·영 홈페이지를 통해 IR·앱 연동을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 게임 회사 넥써쓰가 공식 홈페이지를 개편하고 AI와 블록체인 게임 플랫폼으로서의 사업 전략을 공개했다.
개편된 홈페이지는 사업을 게임체인, 게임허브, 에이전트게이밍 3개 축으로 구조화했다. 게임과 블록체인, AI를 하나의 플랫폼으로 연결하는 방향성을 담았다.
게임체인은 크로쓰 메인넷과 지갑, DEX, 개발자 툴 등 온체인 경제를 지원하는 웹3 인프라 영역이다. CROSSx 지갑 누적 이용자는 150만 명을 넘었으며, 올인원 앱, 익스플로러, 게임토큰 DEX, NFT 마켓플레이스 등이 운영 중이다.
게임허브는 이용자 유입과 결제, 창작자 보상 기능을 연결하는 영역으로, 크로쓰 플레이, 웨이브, 샵, 리워즈 등으로 구성됐다. 웹2 게임사도 별도의 웹3 개발 없이 생태계에 참여할 수 있도록 설계됐다.
에이전트게이밍은 AI 에이전트가 플레이어이자 경제 주체로 참여하는 웹4 게임 경제 영역이다. AI 배틀 플랫폼 클로로얄, AI 에이전트 호스팅 플랫폼 크로쓰 클로, 사내 AI 연구소 넥써쓰 AI 랩스 등으로 구성된다.
홈페이지는 비개발 부서가 AI를 활용해 직접 제작했다. 넥써쓰는 직원 1인당 월 1000달러 규모의 AI 툴에 투자하며 전사 AI 전환을 추진 중이다. 홈페이지는 한국어와 영어로 실시간 업데이트되며 IR 사이트와 CROSSx 앱 다운로드 링크를 제공한다.
yuniya@newspim.com