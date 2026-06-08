원스토어, D2C 결제 서비스 '원웹샵' 정식 출범

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

게임 20여 개 동시 입점…수수료 8%로 개발사 수익성 강화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 앱마켓 원스토어가 소비자 직접 판매(D2C) 기반의 웹 결제 서비스 '원웹샵'을 정식 개시했다.

8일 원스토어에 따르면 위메이드커넥트의 신작 '메이크 드라마: MAD'를 포함해 국내외 개발사의 게임 20여 개가 함께 서비스를 시작했다.

앱마켓 원스토어가 소비자 직접 판매(D2C) 기반의 웹 결제 서비스 '원웹샵'을 정식 개시했다. [사진= 원스토어]

원웹샵은 앱마켓 사업자가 직접 제공하는 첫 웹 기반 D2C 결제 인프라다. 개발사는 기존 원스토어 개발자센터 연동만으로 웹샵을 즉시 시작할 수 있으며 결제 수수료는 PG 수수료를 포함해 8%다.

이용자는 게임 내 메뉴, 원스토어 앱, 공식 커뮤니티, 브랜드 사이트, 이벤트 페이지 등 다양한 채널을 통해 접속할 수 있다. 안드로이드, iOS, PC 등 플랫폼 제약 없이 이용 가능하다.

원스토어는 앱마켓 운영을 통해 축적한 결제, 정산, 고객 대응, 개발사 지원 경험을 원웹샵에 적용했다. 정산, 고객 서비스, 세금 관리 등 웹 결제 운영의 복잡성을 원스토어가 처리함으로써 자체 결제 시스템 구축 여력이 부족한 중소 개발사도 추가 리소스 없이 D2C 판매를 시작할 수 있게 됐다.

박태영 원스토어 대표는 "원웹샵 정식 서비스는 다운로드를 넘어 결제와 플레이까지 아우르는 올인원 스토어 비전의 첫 실행"이라며 "개발사가 콘텐츠 제작과 성장에 집중할 수 있도록 안정적인 결제 및 마케팅 인프라를 지속 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

원스토어는 하반기에 입점 라인업을 확대하는 한편, 입점 개발사를 대상으로 마케팅 연계 프로그램과 운영 지원 서비스를 강화할 계획이다.

origin@newspim.com