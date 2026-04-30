원스토어, 웹 기반 D2C 플랫폼 '원웹샵'·즉시 플레이 가능한 '원플레이 게임' 공개

AI 핵심 요약beta
- 원스토어가 창립 10주년을 맞아 8% 수수료의 웹 기반 D2C 결제 플랫폼 '원웹샵'을 공개했다.
- 개발사는 별도 빌드 개발 없이 도입 가능하며 다양한 채널에서 연결할 수 있고 5월 말 정식 출시된다.
- 원스토어는 미니게임을 앱 안에서 즉시 실행하는 '원플레이 게임'도 공개하며 5월 정식 출시할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 원스토어가 창립 10주년을 맞아 웹 기반 D2C(Direct to Consumer) 결제 플랫폼 '원웹샵'을 공개했다.
원웹샵은 게임 개발사가 PG 수수료를 포함해 8%의 수수료만으로 게임 아이템을 판매할 수 있는 서비스다. 개발사는 기존 원스토어 인앱 결제 연동 규격을 활용해 별도 빌드 개발 없이 도입할 수 있으며, 게임 내 경로나 원스토어 앱, 공식 커뮤니티, 브랜드 사이트 등 다양한 채널에서 연결할 수 있다.
안드로이드, iOS, PC 등 이용 환경의 제약 없이 접근 가능하다. 개발사는 이용자 환경에 구애받지 않고 유연한 마케팅을 전개할 수 있으며, 이용자는 낮아진 수수료 효과로 게임 내 상품을 더 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 현재 40여 개 상품이 입점을 준비 중이며, 5월 말 정식 출시될 예정이다.
원스토어는 또 다운로드 없이 원스토어 앱 안에서 다양한 미니게임을 즉시 실행할 수 있는 '원플레이 게임'도 공개했다. 글로벌 미니게임 시장을 선도하는 텐센트와 협력해 국내 이용자에게 새로운 미니게임 경험을 제공할 계획이다. 이용자는 앱 설치 부담 없이 게임을 발견하고 체험할 수 있으며, 개발사는 새로운 노출·수익화 채널을 확보할 수 있다. 원스토어의 로그인·결제 인프라를 기반으로 게임 실행부터 아이템 구매까지 앱 안에서 이어지는 경험을 제공한다. 5월 정식 출시된다.
원스토어는 2016년 통신 3사와 네이버의 합작으로 출범했으며, 지난 10년간 누적 거래액 8조원, 다운로드 74억 건을 기록했다. 2018년에는 업계 최초로 인앱 결제 수수료를 30%에서 20%로 인하했으며, 개발사와 이용자는 총 1조 2000억원 규모의 수수료 절감 및 할인·적립의 혜택을 누렸다. 2019년부터 현재까지 누적 게임 거래액 기준 국내 2위 앱마켓의 위상을 유지하고 있다.
박태영 원스토어 대표는 "지난 10년이 수수료 인하를 통해 대한민국 대표 앱마켓으로 성장하는 여정이었다면, 다음 10년은 앱마켓의 역할을 확장하며 변화를 선도하는 과정이 될 것"이라고 말했다.
yuniya@newspim.com