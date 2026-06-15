넥써쓰, AI 메타버스 '스테이지' 크리에이터 모집

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 15일 AI 메타버스 스테이지 크리에이터 모집을 시작했다.
- 스테이지는 이용자가 세계관에 직접 참여하는 창작 플랫폼이다.
- 넥써쓰는 팬덤·유통 지원하는 스테이지 스토어도 도입할 예정이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰가 AI 메타버스 플랫폼 '스테이지'의 크리에이터 모집을 시작했다.
스테이지는 여러 캐릭터와 장소, 관계, 사건이 유기적으로 반응하며 세계관을 형성하는 AI 창작 플랫폼이다. 기존 AI 챗 서비스와 달리 이용자가 콘텐츠 소비자가 아닌 세계관 안으로 직접 들어가 이야기를 진행하는 참여자 역할을 한다.
배경 설정, 등장인물, 주요 사건 등 몇 줄의 아이디어만 입력하면 AI가 캐릭터의 성격과 말투, 인물 간 관계, 장소별 이벤트를 자동으로 구성한다. 코딩이나 복잡한 설정 없이도 누구나 AI 세계관을 만들 수 있다.
넥써쓰는 크리에이터가 구축한 세계관을 이용자가 함께 경험하고 확장하는 개방형 생태계를 목표로 한다. 향후 팬덤 운영과 콘텐츠 유통을 지원하는 스테이지 스토어 기능을 순차적으로 도입할 예정이다.
장현국 넥써쓰 대표는 "스테이지에서는 소설이나 영화의 주인공, 게임 속 영웅, NPC, 혹은 누구도 상상하지 못한 완전히 새로운 존재까지 그 무엇이든 될 수 있다"며 "이용자가 직접 콘텐츠 세계 안으로 들어가 이야기를 경험하고 누구나 쉽게 자신만의 세계를 만들어 이용자의 선택과 반응에 따라 세계관이 확장되는 새로운 창작 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com