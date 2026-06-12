네이버-크래프톤, 배틀그라운드 e스포츠 중계 강화 협력

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치지직과 연계해 라이브 시청 경험 확대

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버와 크래프톤이 배틀그라운드 e스포츠 협력을 강화하기로 했다. 네이버는 12일 자사 스트리밍 플랫폼 치지직과 배틀그라운드 e스포츠를 연계해 중장기 협력에 나선다고 밝혔다.

양사는 치지직의 스트리밍 기술과 커뮤니티 문화를 바탕으로 배틀그라운드 e스포츠 대회 중계와 리그 파트너십을 추진한다. 치지직 스트리머들이 배틀그라운드 IP를 활용해 차별화된 콘텐츠를 제작할 수 있는 협업 기반도 확대한다.

네이버와 크래프톤이 배틀그라운드 e스포츠 협력을 강화하기로 했다. 네이버는 12일 자사 스트리밍 플랫폼 치지직과 배틀그라운드 e스포츠를 연계해 중장기 협력에 나선다고 밝혔다. [사진= 네이버]

주요 리그와 연계한 공동 프로모션과 브랜딩 협업도 진행한다. 네이버 생태계 기반의 콘텐츠 노출을 확대하고 온·오프라인 이벤트를 통해 e스포츠 팬 접점을 넓혀나간다.

네이버는 이번 협약을 통해 배틀그라운드 e스포츠와 치지직 스트리머 생태계의 활성화를 위한 중장기 협력 구조를 마련한다. 치지직 스트리머들이 IP를 활용해 각자의 개성과 팬덤에 맞는 다양한 콘텐츠를 기획·제작할 수 있는 협업 기반을 넓히며 치지직만의 커뮤니티형 시청 문화를 한층 강화할 예정이다.

신슬기 네이버 게임 콘텐츠 제휴 리더는 "배틀그라운드 e스포츠의 글로벌 경쟁력과 치지직의 스트리밍 역량을 결합해 사용자 중심의 시청 경험을 확대하는 계기가 될 것"이라고 했다.

크래프톤 박수용 e스포츠 실장은 "외부 플랫폼과의 연계를 확대해 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 다양한 협업을 통해 팬 기반을 확대할 계획"이라고 말했다.

origin@newspim.com