네이버 치지직, 북중미 월드컵 전경기 생중계

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 6월12일부터 7월20일까지 치지직으로 북중미 월드컵 전 경기를 생중계한다고 밝혔다
- 한국은 6월12일 체코, 19일 멕시코, 25일 남아공과 조별리그 경기를 치르며 치지직 공식 채널과 같이 보기로 시청 가능하다
- 네이버플러스 멤버십은 전 경기 시청이 가능하고 AI 하이라이트·특집 페이지·승부예측 등 부가 서비스도 제공한다
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AI 하이라이트·같이보기로 월드컵 시청 경험 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 스트리밍 플랫폼 치지직을 통해 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 전 경기를 생중계한다.
네이버는 내달 12일부터 7월 20일(한국시간 기준)까지 열리는 북중미 월드컵 104경기를 치지직에서 제공한다고 28일 밝혔다. 이번 대회는 월드컵 역사상 처음으로 48개국이 참가하며, 총 39일간 진행되는 역대 최대 규모 대회다.
한국 대표팀 경기는 치지직 공식 중계 채널과 스트리머 '같이 보기' 기능 등을 통해 시청할 수 있다. 한국은 6월 12일 체코전, 19일 멕시코전, 25일 남아프리카공화국전 등을 치른다.
네이버는 안정적인 월드컵 중계를 위해 관련 인프라와 기술 대응 체계를 강화했다고 설명했다. 경기 종료 직후 AI 기반 하이라이트와 클립 등 2차 콘텐츠도 제공할 예정이다.
또 네이버플러스 멤버십 이용자는 한국전 외에도 월드컵 전 경기를 치지직에서 시청할 수 있다. 네이버는 오는 6월 초 월드컵 특집 페이지를 열고 경기 일정과 스코어보드, 커뮤니티 라운지, 승부예측 이벤트 등을 순차 공개할 계획이다.
syu@newspim.com