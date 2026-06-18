대한항공, 삼성금융네트웍스와 전략적 협력 MOU…항공·금융 결합해 신사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 대한항공·한진칼 등 한진그룹 4개사가 18일 삼성금융과 전략적 파트너십 MOU를 체결했다
- 양측은 멤버십에 핀테크·AI·디지털 자산을 접목한 서비스와 항공산업 테마 금융상품·보험을 개발하기로 했다
- 대한항공은 삼성금융과 고객 맞춤형 제휴 상품과 VIP 대상 프리미엄 서비스 제공을 검토하고 있다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한항공과 한진칼, 아시아나항공, 진에어가 삼성금융네트웍스와 전략적 파트너십을 구축하는 양해각서(MOU)를 18일 체결했다.
체결식은 서울 서초구 삼성생명 본사에서 열렸으며, 한진그룹 4개사와 삼성금융 5개사(삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권·삼성자산운용) 대표이사가 참석했다.
양사는 멤버십에 핀테크, 인공지능(AI), 디지털 자산 등 차세대 기술을 접목한 서비스를 개발하기로 했다. 항공산업 테마의 금융 상품과 항공·운송 산업 안전 관리 보험 프로그램도 함께 추진한다.
대한항공은 삼성금융과의 협력으로 고객 맞춤형 제휴 상품 출시와 VIP 고객 대상 프리미엄 서비스 제공을 검토 중이다.
yuniya@newspim.com