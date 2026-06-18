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[르포] AI가 삼킨 스타트업 생태계…넥스트라이즈 현장에서 본 혁신 경쟁

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AI 핵심 요약

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  • 넥스트라이즈 2026이 18일 코엑스에서 개막해 AI 관련 스타트업들이 대거 참가했다
  • 피지컬 AI·AX 시장이 급성장하며 산업 현장 생산성과 안전, 효율성을 높이는 기술이 주목받았다
  • 포티투마루·임팩트에이아이 등은 AI로 업무·마케팅 전 과정을 지원하며 구체적인 성과 입증에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

투자금 몰리는 AI…스타트업 판 흔든다
"AI가 몸을 입었다"…피지컬 AI 전성시대
보여주기식 AI는 끝…AX 검증 무대 본격화

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 18일 서울 코엑스에서 개막한 '넥스트라이즈 2026' 현장은 한마디로 'AI 전장(戰場)'이었다. 참가 스타트업 3곳 중 1곳 이상이 인공지능(AI) 관련 기업일 정도로 AI가 전시를 주도했고, 생성형 AI부터 로보틱스, 산업 AI까지 다양한 기술을 앞세운 기업들이 투자자와 대기업의 눈길을 사로잡기 위해 치열한 경쟁을 벌였다.

◆ 생성형 AI 넘어 피지컬 AI로…투자자들 시선 집중

특히 피지컬 AI와 AX(AI 전환) 분야 스타트업의 존재감이 두드러졌다. 피지컬 AI는 최근 글로벌 투자시장을 이끄는 핵심 테마로 부상하고 있으며, 로봇과 제조, 물류 등 실물 산업과 AI를 결합한 기술에 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 업계에서는 올해 전 세계 피지컬 AI 투자 규모가 지난해 335억달러의 두 배 수준까지 확대될 것으로 전망하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 18~19일 서울 강남구 코엑스에서 국내 최대 스타트업 박람회 '넥스트라이즈(NextRise) 2026'이 열린다. 사진은 행사장 정문 전경. 2026.06.18 stpoemseok@newspim.com

AX(AI 전환) 시장 역시 가파른 성장세를 보이고 있다. 기업들이 업무 전반에 AI를 도입하며 생산성과 효율성을 높이는 데 집중하면서 관련 시장은 연평균 31.9%의 성장률을 기록하고 있다. 글로벌 AX 시장 규모는 2025년 4247억5000만달러에서 2026년 5601억3000만달러로 확대될 것으로 전망된다.

이처럼 AI 시장이 급성장하면서 스타트업 생태계의 경쟁 구도 역시 '아이디어' 중심에서 'AI 구현 역량' 중심으로 빠르게 이동하고 있다는 점이 현장에서 뚜렷하게 드러났다. 각 부스에 참가한 스타트업들은 단순한 서비스나 솔루션 소개를 넘어 자사 기술이 산업 현장의 생산성과 효율성을 어떻게 혁신할 수 있는지 설명하는 데 집중하며 관람객들의 발길을 붙잡았다.

휴머노이드 로봇 개발 스타트업 에이로봇(AeiROBOT)이 선보인 '앨리스 4(ALICE 4)'는 실제 산업 현장 투입을 눈앞에 둔 모습이었다. 현장에서 시연된 로봇은 사람의 동작을 실시간으로 인식한 뒤 이를 즉각적인 움직임으로 구현하며 관람객들의 시선을 끌었다.

에이로봇은 이러한 학습 과정을 반복해 축적할 경우 제조와 조선, 물류 등 다양한 산업 현장에서 활용할 수 있다고 자신했다. 에이로봇 관계자는 "앨리스 4는 인간이 할 수 있는 모든 활동을 수행할 수 있도록 개발되고 있다"며 "이노벡스(InnoVEX 2025)에서 엔비디아 상과 오키나와 혁신상을 동시에 수상한 로봇인 만큼 사람과의 물리적 상호작용에서도 자연스러운 대응이 가능하다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 에이로봇(AeiAeiROBOT) 관계자가 휴머노이드 로봇 '앨리스 4(ALICE 4)'를 시연하고 있다. 2026.06.18 stpoemseok@newspim.com

산업 안전 점검에 특화된 로봇을 개발하는 스타트업도 눈길을 끌었다. 로아스의 'Tfoi' 로봇은 전시장 곳곳을 직접 이동하며 설비 상태를 점검하고 작업자 안전을 모니터링하는 모습을 시연했다. 특히 현장에서 수집한 데이터를 서버와 실시간으로 연동해 설비 진단부터 안전 관리까지 통합적으로 수행할 수 있도록 설계된 점이 인상적이었다.

로아스 관계자는 "AI 기반 음향·열화상·비전 센서와 로봇, 드론을 결합한 지능형 산업 관제 플랫폼을 구축했다"며 "산업 현장의 안전사고를 예방하고 설비 관리 효율성을 높이는 데 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.

◆ "AI를 썼다"보다 "얼마나 효과 냈나"…성과 검증의 시대

AX 분야에서는 포티투마루가 두각을 나타냈다. 포티투마루는 자체 초거대 언어모델(LLM) 기술인 'LLM42'와 검색증강생성(RAG) 기술을 기반으로 기업용 AI 솔루션을 선보이고 있다. 특히 기계독해(MRC)와 검색 기술을 결합해 방대한 기업 문서 속에서 필요한 정보를 정확하게 찾아내고, 이를 업무 프로세스 자동화로 연결하는 점이 강점으로 꼽힌다.

다만 포티투마루 역시 AX 시장이 이제는 기술력보다 실질적인 성과를 증명해야 하는 단계에 접어들었다고 평가했다. 많은 기업들이 AI 도입에 나서고 있지만 실제 업무 혁신으로 연결되는 사례는 아직 제한적이라는 것이다. 결국 시장의 선택을 받기 위해서는 AI 적용 자체보다 생산성 향상과 비용 절감 등 구체적인 성과를 입증하는 것이 중요하다는 설명이다.

성길제 포티투마루 이사는 "AX 시장이 빠르게 성장하고 있지만 아직까지 기업들이 AI 도입 효과를 체감하는 수준에는 이르지 못했다"며 "이제는 어떤 콘셉트나 아이디어를 제시하느냐보다 AI를 통해 어디에서 얼마나 효과를 낼 수 있는지를 구체적으로 입증하는 것이 중요한 시점"이라고 말했다.

포티투마루 외에도 특정 산업 분야에 AI를 접목한 실질적인 솔루션을 제시하는 기업들이 눈에 띄었다. 대표적으로 임팩트에이아이(Impact AI)는 광고 예산을 효율적으로 배분할 수 있도록 지원하는 마케팅 믹스 모델링(MMM) 솔루션에 이어 광고 카피 작성부터 이미지 규격 변환, 광고 플랫폼 업로드까지 광고 제작 전 과정을 지원하는 '크리에이티브 캔버스'를 선보였다. AI를 활용해 광고 기획과 제작, 운영 전반의 업무 효율을 높이는 데 초점을 맞춘 서비스다.

임팩트에이아이 관계자는 "과거에는 광고 성과를 분석하는 데 AI를 활용했다면 이제는 광고 기획부터 제작, 운영까지 전 과정을 AI가 지원하는 단계로 진화하고 있다"며 "기업들이 보다 적은 비용으로 높은 마케팅 성과를 낼 수 있도록 돕는 것이 목표"라고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

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'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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