대한항공, '넥스트라이즈 2026' 참가…AI 기반 기술 선보여

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한항공이 18일부터 서울 강남구 코엑스에서 열리는 스타트업·테크 박람회 '넥스트라이즈 2026'에 참가해 미래 항공 산업 기술을 공개한다.

이번 전시에서는 지능형 관제, 자율형 조종, 지능형 유지보수 등 3가지 첨단 기술을 선보인다.

'넥스트라이즈(NextRise) 2026' 대한항공 부스 전경 [사진=대한항공]

지능형 관제 부문에서는 미래항공교통(AAM) 운용을 위해 개발한 통합관제 솔루션 'ACROSS'를 소개한다. 도시 하늘길의 신호등 역할을 하며 친환경 모빌리티 생태계 구축을 지원한다.

자율형 조종 분야에서는 인공지능이 스스로 판단하고 전장을 통합 지휘하는 미래형 전투 체계를 공개한다. 저피탐 무인편대기와 아음속 무인표적기를 선보이고, 미국 방산기업 안두릴과 공동 개발하는 AI 무인기의 시험 비행 영상을 처음 공개한다. 군집 드론 전문 기업 파블로항공과 함께 무인기들이 스스로 협력해 임무를 완수하는 군집 비행 기술도 소개한다.

지능형 유지보수 영역에서는 로봇과 AI를 활용한 '스마트 MRO' 기술을 선보인다. 인스펙션 드론과 지상 로버가 항공기 외관을 촬영하고 AI가 영상을 분석해 결함을 탐지한다. 검사 시간을 기존 10시간에서 1시간으로 단축할 수 있으며, 산업 재해 예방도 가능하다. 보잉과 함께 상용화를 추진 중이다.

18일에는 항공우주 방산 및 AI 분야 컨퍼런스에서 정부의 첨단 전략 산업 육성 방향에 맞춘 기술 가이드라인을 제시한다. 스타트업 관계자들을 대상으로 1:1 상담 부스를 운영하며, ACROSS 관제 영상을 띄운 LED 타워와 실제 장비를 전시한다.

yuniya@newspim.com