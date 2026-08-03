"차 안 생수병도 화재 원인"…폭염 속 차량 안전 지키려면

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7~8월 자동차 화재 10~20% 증가

냉각수·타이어 점검 당부

에어컨 내기순환 장시간 사용 시

졸음운전 위험 증가

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 무더위가 이어지는 7~8월에는 자동차 화재가 평소보다 약 10~20% 증가하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 이를 방지하기 위해서는 차량 내부의 폭발 위험 물질을 치우고 냉각 계통과 타이어를 점검하는 한편 에어컨 사용 중에는 주기적으로 환기해야 한다.

폭염 대비 차량 안전점검 포스터 [자료=한국교통안전공단(TS)]

3일 한국교통안전공단(TS)은 여름철 폭염이 장기화함에 따라 자동차 안전운행과 화재 예방을 위한 안전수칙을 안내하고 국민의 각별한 주의를 당부했다.

◆ 차량 실내 최고 90℃…폭발 위험 물품 방치 금지

직사광선에 장시간 노출된 차량의 실내 온도는 최고 90℃까지 상승할 수 있다. 실내 온도가 높아진 차량 내부, 특히 전면 유리 아래 대시보드 부근에 물건을 방치하면 폭발이나 화재 사고로 이어질 수 있다.

보조배터리와 휴대전화 등 배터리가 내장된 전자기기나 일회용 라이터, 부탄가스, 스프레이 등 가스가 포함된 제품은 고온에서 폭발 위험이 커진다. 차량에서 내릴 때 함께 가지고 내리거나 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관해야 한다.

탄산음료 캔과 생수병도 차량 내부에 장시간 방치하면 내부 압력이 높아져 파열될 수 있다. 투명한 생수병은 햇빛을 한곳으로 모으는 렌즈 역할을 해 화재 원인이 될 수 있어 주의해야 한다.

야외에 주차할 때는 차량 뒷면이 햇빛을 향하도록 주차하는 것이 좋다. 뒷유리는 전면 유리보다 면적이 작고 유리 경사각에 따른 반사 효과가 상대적으로 크기 때문이다.

햇빛 가리개나 직사광선을 차단할 수 있는 물품으로 유리창을 가리면 차량 실내와 대시보드의 온도 상승을 억제할 수 있다.

안전이 확보된 장소에서는 창문을 1~2cm가량 열어두고 주차하는 것도 방법이다. 차량에 탑승할 때 조수석 창문을 연 뒤 운전석 문을 3~4회 반복해 여닫으면 뜨거운 공기를 순환시켜 실내 온도를 낮출 수 있다.

출발 직후에는 운전석 창문과 대각선 방향에 있는 조수석 뒷창문을 함께 열고 주행하면 실내의 뜨거운 공기를 효과적으로 배출할 수 있다. 모든 창문을 열면 내부 공기 흐름이 엉켜 공기 순환 효율이 오히려 떨어질 수 있다.

◆ 장거리 운행 전 냉각수·타이어 점검

여름철에는 차량의 냉각 부하가 커지기 때문에 냉각수 상태를 점검해야 한다. 냉각 계통에 이상이 생기면 엔진 과열로 이어질 수 있으며 연료호스나 가스켓류가 손상되면 누유에 따른 화재 위험도 높아진다.

냉각수는 시동을 끄고 엔진이 완전히 식은 상태에서 점검해야 한다. 냉각수 보조탱크의 양이 'Full-Low' 또는 'MAX-MIN' 사이에 있는지 확인하고 색깔 변화나 이물질 혼입 여부도 살펴봐야 한다.

주행 중 냉각수 온도가 올라가면 즉시 속도를 줄이고 안전한 곳에 정차한 뒤 정비를 받는 것이 좋다.

여름철 장거리 고속주행을 앞두고는 타이어 상태도 점검해야 한다. 타이어 공기압이 적정 수준보다 낮으면 지면과의 마찰로 타이어가 팽창하거나 파열될 수 있다.

마모가 심한 타이어는 젖은 노면을 고속으로 달릴 때 타이어가 물 위에 뜨며 미끄러지는 수막현상을 일으킬 수 있다. 운전자는 타이어 마모 한계선을 주기적으로 확인해야 한다.

에어컨을 내기순환 모드로 장시간 사용하면 차량 내부의 이산화탄소 농도가 높아지고 배기가스의 오염물질이 실내로 유입될 수 있다. 이는 운전자의 집중력을 떨어뜨리고 졸음운전으로 이어져 사고 원인이 될 수 있다.

에어컨을 작동할 때는 가급적 외기순환 모드를 사용하고 장시간 주행할 경우 주기적으로 창문을 열어 실내 공기를 환기하는 것이 좋다.

주행 중 연기가 나거나 기름 냄새 또는 타는 냄새가 발생하면 즉시 안전한 곳에 정차한 뒤 시동을 꺼야 한다.

2024년 12월부터 '소방시설 설치 및 관리에 관한 법률'에 따라 5인승 이상의 모든 승용자동차에는 차량용 소화기 비치가 의무화됐다. 운전자는 차량 내부에 있는 소화기의 위치와 사용법을 미리 숙지해야 한다.

소화기는 화재 초기에 대형 피해를 예방하는 데 결정적인 역할을 한다. 비상시 신속하게 꺼낼 수 있는 곳에 보관하고 진동과 충격, 고온 환경을 고려해 제작된 차량용 소화기를 비치해야 한다.

정용식 TS 이사장은 "기후변화의 영향으로 폭염이 더욱 빈번하게 발생하면서 여름철 도로 위 자동차 안전관리의 중요성도 커지고 있다"며 "여름 휴가철 가족여행 등 장거리 이동에 앞서 차량 상태를 꼼꼼히 점검하고 기본 안전수칙을 준수해 모두가 안전하고 즐겁게 여름을 보내길 바란다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 여름철 차량 내부에는 어떤 물품을 두면 안 되나요?

A. 보조배터리와 휴대전화 등 배터리가 내장된 전자기기, 일회용 라이터, 부탄가스, 스프레이 등은 고온에서 폭발할 수 있어 차량에 방치하면 안 됩니다. 탄산음료 캔과 생수병도 파열되거나 햇빛을 모아 화재를 일으킬 수 있어 주의해야 합니다.

Q. 폭염 때 차량 실내 온도를 낮추는 방법은 무엇인가요?

A. 야외 주차 시 차량 뒷면이 햇빛을 향하도록 하고 햇빛 가리개로 유리창을 가리는 것이 좋습니다. 안전한 장소에서는 창문을 1~2cm 열어두거나 탑승 전 조수석 창문을 연 뒤 운전석 문을 3~4회 여닫으면 뜨거운 공기를 배출할 수 있습니다.

Q. 여름철 장거리 운행 전 어떤 부분을 점검해야 하나요?

A. 냉각수의 양과 색깔, 이물질 혼입 여부를 확인하고 타이어 공기압과 마모 상태를 점검해야 합니다. 냉각수 온도가 비정상적으로 오르거나 타이어 상태가 좋지 않으면 엔진 과열과 타이어 파열, 수막현상으로 이어질 수 있습니다.

Q. 에어컨은 어떤 방식으로 사용하는 것이 안전한가요?

A. 내기순환 모드를 장시간 사용하면 차량 내부 이산화탄소 농도가 높아져 집중력 저하와 졸음운전으로 이어질 수 있습니다. 가급적 외기순환 모드를 사용하고 장거리 주행 중에는 주기적으로 창문을 열어 환기하는 것이 좋습니다.

Q. 차량에서 연기나 타는 냄새가 나면 어떻게 해야 하나요?

A. 즉시 안전한 장소에 정차한 뒤 시동을 꺼야 합니다. 2024년 12월부터 5인승 이상 모든 승용자동차에 차량용 소화기 비치가 의무화된 만큼 소화기 위치와 사용법을 미리 확인하고 비상시 쉽게 꺼낼 수 있는 곳에 보관해야 합니다.

chulsoofriend@newspim.com