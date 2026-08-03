원주시 소초면 5번 국도 4중 추돌...1명 사망·9명 중경상

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도 원주시 소초면 수암리 5번 국도에서 3일 오전 10시 37분께 4중 추돌 사고가 발생했다. 이 사고로 1명이 사망하고 9명이 부상을 입었다.

사고는 배수로 공사가 진행 중인 구간에서 발생했다. BMW 승용차가 1차로 주행 중 공사현장 발견 후 2차로로 차선을 변경하면서 제네시스 차량과 충돌했다. 이후 BMW 차량이 공사 현장 신호수와 도로공사 차량과 차례대로 부딪히며 연쇄 추돌이 이어졌다.

이로 인해 BMW 운전자 1명과 제네시스 탑승자 5명, 공사 작업자 4명(사망1명) 등 10명의 사상자가 발생했다. 중상자 6명으로 인근 병원으로 긴급 이송됐고 나머지 3명은 경상을 입었다.

원주시 소초면 수암리 5번 국도 사고 현장.[사진=강원소방본부] 2026.08.03 onemoregive@newspim.com

사고신고 접수 후 소방과 경찰, 도로관리기관 인력 36명과 펌프차 및 구급차 등 장비 11대가 투입돼 구조 및 교통 통제를 실시했다.

사고가 발생한 구간은 1차로 일부가 공사로 통제되고 있다. 경찰과 소방당국은 사고 경위와 공사장의 안전 조치 적정 여부를 조사하고 있다.

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