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정용진의 통큰 '아트 경영'…신세계, 프리즈 헤드라이너 직접 챙겼다

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  • 신세계그룹이 3일 프리즈 서울 2026 헤드라인 파트너 참여와 2030년까지 5년 파트너십을 발표했다.
  • 정용진 회장은 리테일과 예술 융합을 통해 신세계만의 라이프스타일 플랫폼 경쟁력 강화에 나선다고 밝혔다.
  • 신세계는 프리즈 서울에 전용 라운지를 조성하고 국내외 문화예술 협업을 확대해 K-아트 글로벌화에 기여할 계획이라고 했다.

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정용진 회장, 프리즈와 협의 전 과정 챙길 정도로 관심
신세계, 유통업계 첫 헤드라이너 참여…5년 장기계약

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계그룹이 세계적인 아트페어 '프리즈 서울(Frieze Seoul)'의 공식 헤드라인 파트너로 나선다. 국내 유통기업이 프리즈 서울 헤드라인 파트너에 참여하는 것은 이번이 처음이며, 이 협의 전 과정을 정용진 신세계그룹 회장이 직접 진두지휘한 것으로 확인됐다.

정용진 신세계그룹 회장.[ 사진= 신세계그룹]

신세계그룹은 오는 9월 열리는 '프리즈 서울 2026'에 헤드라인 파트너로 참가하고, 2030년까지 5년간 파트너십을 이어간다고 3일 밝혔다. '프리즈 서울'은 2003년 영국에서 시작된 세계적 아트페어 '프리즈'가 2022년 아시아에서 최초이자 유일하게 한국 서울을 선택해 개최해 온 박람회다. 이번 행사는 9월 2일부터 5일까지 코엑스에서 열리며, 전 세계 30여 개국 125개 이상의 갤러리가 참가한다.

▲정용진 회장 "신세계만의 라이프스타일 강화"

이번 파트너십의 배경에는 '고객이 머물고 싶은 일상 속 문화 공간을 만든다'는 정용진 회장의 경영 철학이 자리 잡고 있다. 정 회장은 평소 단순한 상품 판매를 넘어 고객의 '시간과 경험'을 점유하는 리테일 혁신을 강조해 왔으며, 이번 헤드라인 파트너십 체결을 위한 협의 전 과정을 직접 진두지휘하는 등 남다른 공을 들였다.

정용진 회장은 "고객에게 새로운 경험을 제공하는 콘텐츠가 신세계그룹의 핵심 자산이자 경쟁력"이라며 "프리즈 서울과의 협업을 통해 리테일과 예술이 자연스럽게 어우러지는 차별화된 고객 경험을 창출하고, 신세계만의 라이프스타일 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

신세계그룹 관계자는 "이번 협약의 의의는 신세계그룹 차원에서 프리즈 서울과의 최고 수준의 협력 관계인 '프리즈 서울 헤드라인 파트너'로 참가한 것이다"라고 설명했다.

신세계그룹은 1963년 국내 유통업계 최초의 미술 전문 공간인 '신세계갤러리'를 개관한 이후 예술의 대중화를 위한 노력을 이어왔다. 스타필드의 '별마당 도서관', 신진 작가 발굴 프로그램 '열린 아트 공모전', 조선호텔앤리조트의 '히든 아트 투어' 등을 운영하며 고객이 일상에서 예술을 접할 수 있는 기회를 넓혀왔다는 게 회사 측 설명이다.

 

프리즈 서울 모습. [사진= 뉴스핌 DB]

▲ 신세계 전용 라운지 조성…"K-아트 글로벌화에 기여"

신세계그룹은 헤드라인 파트너로서 국내외 관람객이 풍부한 예술 경험을 누릴 수 있도록 '신세계 전용 라운지'도 조성할 계획이다. 그룹 계열사의 공간 기획 역량과 라이프스타일 콘텐츠를 집약한 이 공간은 프리즈 서울 행사 관람객이라면 누구나 이용할 수 있다.

이에 대해 신세계그룹 측은 "보다 많은 관람객이 전용 라운지를 즐길 수 있도록 계열사와 적극 협의 중이다"라고 말했다.

이번 파트너십은 일회성 협업이 아닌 2030년까지 이어지는 5년 프로젝트로 추진된다. 신세계그룹은 국내 문화예술 기관과의 협업을 강화하고 해외 문화예술 네트워크와의 교류를 확대해 한국 미술의 국제적 위상을 높이는 데도 힘을 보탤 계획이다.

신세계그룹 관계자는 "이번 프리즈 서울 헤드라인 파트너 참가를 바탕으로 예술과 일상이 연결되는 다양한 시도를 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 세계적인 문화예술 콘텐츠를 통해 고객 경험의 새로운 기준을 제시하고, 한국 문화예술의 글로벌 경쟁력 강화에도 지속적으로 기여할 것"이라고 말했다.

프리즈 서울 2026은 참가 갤러리의 70% 이상이 아시아·태평양 지역에 기반을 두고 있으며, 올해는 신규 큐레이션 섹션 '머티리얼 프랙티스'와 '스포트라이트'가 새롭게 도입된다.

fineview@newspim.com

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