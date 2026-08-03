삼성중공업, 원유운반선 2척 수주…상선 수주목표 넘겼다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 원유운반선 2척을 추가 수주하며 올해 상선 부문 연간 수주 목표를 조기에 달성했다.

삼성중공업이 건조한 S-MAX 원유운반선 [사진=삼성중공업]

삼성중공업은 유럽 지역 선사로부터 원유운반선 2척을 2680억원에 수주했다고 3일 공시했다. 해당 선박은 2029년 8월까지 순차적으로 인도될 예정이다.

이번 계약으로 삼성중공업의 올해 상선 부문 누적 수주 실적은 34척, 58억달러를 기록했다. 연간 수주 목표인 57억달러를 넘어 달성률 102%를 기록했다.

선종별로는 LNG운반선 14척(LNG-FSRU 1척 포함), 원유운반선 12척, 가스운반선 4척, 에탄운반선 2척, 컨테이너운반선 2척을 수주했다. 해양 부문의 FLNG 2기를 포함한 올해 전체 누적 수주액은 102억달러로 연간 목표(139억달러)의 73%를 달성했다.

삼성중공업은 LNG운반선과 원유운반선을 중심으로 안정적인 발주가 이어지는 만큼 앞으로도 수익성 중심의 선별 수주 전략을 이어간다는 방침이다.

삼성중공업 관계자는 "상선 부문은 수주 가이던스를 조기에 달성하며 순항하고 있다"며 "향후 수익성 중심 선별 수주에 집중하고 글로벌 오퍼레이션을 통해 시장 수요 변화에 유연하게 대응할 계획"이라고 말했다.

chanw@newspim.com