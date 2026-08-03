르노코리아, 필랑트 첫 수출…부산공장 글로벌 생산기지 역할 확대

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 부산공장에서 생산한 글로벌 플래그십 크로스오버 '필랑트'의 첫 수출을 시작하며 해외 시장 공략에 속도를 낸다.

르노코리아가 필랑트 첫 수출 물량을 선적했다. [사진=르노코리아]

르노코리아는 지난 7월 31일 마산항 제4부두에서 필랑트 중남미 수출 초도 물량 220대를 선적했다고 3일 밝혔다.

이번 선적에는 필랑트를 비롯해 아르카나 418대, 그랑 콜레오스 209대 등 총 847대가 함께 선적됐다. 이에 따라 르노코리아의 부산공장 수출 라인업은 기존 아르카나와 그랑 콜레오스에 이어 필랑트까지 확대됐다.

필랑트는 르노의 글로벌 E세그먼트 크로스오버 플래그십 모델이다. 르노코리아는 이번 중남미 수출을 시작으로 필랑트의 글로벌 판매를 본격 확대할 계획이다.

르노코리아는 그동안 부산공장에서 생산한 아르카나와 그랑 콜레오스를 중심으로 해외 판매를 확대해 왔다. 이번 필랑트 수출을 계기로 글로벌 판매 차종을 늘리며 부산공장의 생산 경쟁력과 수출 역량을 강화한다는 전략이다.

르노코리아 관계자는 "필랑트의 첫 수출은 부산공장이 생산하는 글로벌 모델의 해외 판매 확대를 의미한다"며 "앞으로도 부산공장 생산 모델의 글로벌 시장 공략을 지속 확대해 수출 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.



chanw@newspim.com