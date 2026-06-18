AI 시대 이끌 스타트업 한자리에...'넥스트라이즈' 2026 개막

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540개 국내외 스타트업 참가…AI·바이오·방산 등 혁신 기술 공개

오픈AI·앤트로픽·팔란티어 참여…4000건 규모 비즈니스 밋업 진행

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 최대 스타트업 행사인 '넥스트라이즈 2026 서울(NextRise 2026, Seoul)'이 18일 서울 삼성동 코엑스에서 막을 올렸다. 인공지능(AI) 분야 글로벌 빅테크와 국내외 유망 스타트업들이 한자리에 모여 협력과 투자 기회를 모색한다.

윤진식 한국무역협회 회장(오른쪽 첫번째)이 '넥스트라이즈(NextRise) 2026' 행사장에서 참가 스타트업의 제품을 살펴보고 있다. [사진=무역협회]

한국무역협회와 한국산업은행이 공동 주최한 이번 행사는 오는 19일까지 이틀간 열린다. 올해로 8회째를 맞은 넥스트라이즈는 'Shape the Next(다음을 설계하다)'를 주제로 전시, 비즈니스 밋업, 컨퍼런스 등 다양한 프로그램을 운영한다.

행사에는 AI·바이오·콘텐츠·방산·항공·에너지·핀테크 분야를 중심으로 540여 개 국내외 스타트업이 참가했다. 구글 클라우드, 엔비디아, 르노 등 글로벌 기업도 별도 부스를 마련해 혁신 생태계 구축에 나섰다.

특히 앤스로픽, 오픈AI, 팔란티어, 퍼플렉시티 등 글로벌 AI 기업들이 역대 최대 규모로 참여해 스타트업과의 협업 확대에 나선다. 이들은 컨퍼런스와 1대1 밋업 등을 통해 AI 생태계 확장 방안을 논의할 예정이다.

올해 주빈국은 한불 수교 140주년을 맞은 프랑스다. 프랑스 국가관에는 르노, 베올리아, 스텔란티스와 20여 개 스타트업이 참가해 한국 기업들과 협력 기회를 모색한다.

한국무역협회(KITA)가 한국산업은행과 공동 주최한 '넥스트라이즈(NextRise) 2026' 개막식에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽 여덟번째부터 윤진식 한국무역협회 회장, 권대영 금융위원회 부위원장, 박상진 한국산업은행 회장 [사진=무역협회]

행사 기간 동안 삼성전자, 현대자동차, 세일즈포스, 에어버스, 알토스벤처스 등 270여 개 기업·투자사와 1100여 개 스타트업 간 4000건 이상의 비즈니스 밋업도 진행된다.

윤진식 한국무역협회 회장은 "AI가 산업 패러다임을 바꾸는 전환기인 만큼 혁신 기술을 보유한 스타트업의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "혁신이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com