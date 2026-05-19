오픈AI·팔란티어 첫 참가…'넥스트라이즈 2026' 6월 개최

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엔비디아·앤트로픽·구글 등 집결

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국무역협회와 한국산업은행은 다음달 18~19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 아시아 최대 스타트업 페어인 '넥스트라이즈 2026, 서울'을 개최한다고 18일 밝혔다.

올해 8회째를 맞은 넥스트라이즈에는 1700여 개 스타트업과 300여 개 국내외 대·중견기업, 벤처캐피털(VC)이 참가한다. 참가 기업들은 부스 전시, 1대1 비즈니스 밋업, 분야별 컨퍼런스, IR 피칭 등을 통해 기술·비즈니스 협력 기회를 모색한다.

무역협회 전경 [사진=무역협회]

올해 행사는 글로벌 인공지능(AI) 기업 참여가 확대된 점이 특징이다. 오픈AI와 팔란티어가 새로 참가하고, 구글·앤트로픽·엔비디아·퍼플렉시티 등 기존 파트너사도 참여한다. 무역협회는 이들 기업이 최신 산업 흐름과 미래 전략을 공유할 예정이라고 설명했다.

바이오, 우주·항공 분야 세션도 마련된다. 바이오 분야에서는 MIT 교수이자 모더나 공동창립자인 로버트 랭거 교수가 영상으로 참여해 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수와 특별 세션을 진행한다. 우주·항공 분야에서는 미국 항공우주국(NASA), 에어버스, 대한항공 등이 참여한다.

올해 주빈국은 프랑스다. 한불 수교 140주년을 맞아 프랑스의 AI 전략을 총괄하는 클라라 차파즈 디지털·AI 대사가 양국 스타트업 생태계 협력에 대한 메시지를 전할 예정이다. 르노를 비롯한 프랑스 대표 스타트업 20여 개사도 사절단으로 참가한다.

kji01@newspim.com