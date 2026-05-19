"계룡스파텔 빼가겠다?"…조원휘, 민주당 향해 '지역갈등 공약' 직격

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 조원휘 유성구청장 후보는 19일 정준영 계룡시장 후보의 계룡스파텔 이전 공약을 강하게 비판했다
- 조 후보는 계룡스파텔이 유성 관광·상권 핵심 인프라인 만큼 선거용 이전 공약은 무책임하고 지역갈등을 부추긴다고 주장했다
- 그는 민주당 대전지역 후보들에게도 입장 표명을 요구하며 유성 관광 인프라와 지역경제를 지켜내겠다고 강조했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 유성에 위치한 계룡스파텔을 놓고 지역·정치권 갈등이 격화하는 모양새다. 계룡스파텔 이전 공약이 나오자 유성에서 "관광·상권 핵심 인프라를 빼가려 한다"는 반발이 터져 나오고 있다.
국민의힘 조원휘 유성구청장 후보는 19일 입장문을 내고 더불어민주당 정준영 계룡시장 후보의 '계룡스파텔 계룡 이전' 공약을 강하게 비판하며 "유성 관광경제를 흔드는 지역갈등 조장형 공약을 즉각 중단하라"고 목소리를 높였다.
조원휘 후보는 "계룡스파텔은 단순한 숙박시설이 아니라 유성온천관광특구와 봉명동 상권, 숙박·외식업계와 긴밀히 연결된 지역경제 핵심 인프라"라며 "수십 년간 유성과 함께 성장해 온 자산을 선거용 공약처럼 이전하겠다는 발상 자체가 무책임하다"고 비판했다.
이어 "계룡 발전 역시 중요하지만 타 지역 자산을 빼오는 방식이 아니라 계룡만의 경쟁력과 자족 기능을 키우는 방향으로 접근해야 한다"며 "지역 상생이 아닌 지역 갈등을 부추기는 정치공약은 결국 시민들의 외면을 받게 될 것"이라고 주장했다.
특히 조 후보는 민주당 대전지역 후보들을 향해서도 공세 수위를 높였다. 그는 "정준영 후보의 공약에 대해 민주당 대전시장 후보와 유성구청장 후보들이 어떤 입장인지 분명히 밝혀야 한다"며 "유성 시민 삶과 직결된 지역 인프라 이전 문제에 침묵한다면 선거 과정에서 상당한 역풍에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.
또 "유성의 관광 인프라와 지역경제는 반드시 지켜내겠다"며 "정치적 구호가 아닌 실질적인 관광 활성화와 지역상권 회복 정책으로 시민들에게 평가받겠다"고 강조했다.
한편 정준영 민주당 계룡시장 후보는 최근 계룡스파텔을 계룡시로 이전하겠다는 공약을 제시한 바 있으며 이를 두고 지역 간 갈등을 부추기는 것 아니냐는 논란이 이어지고 있다.
nn0416@newspim.com