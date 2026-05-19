신한자산운용, 'SOL 코스닥TOP10' ETF 상장…코스닥 주도 테마 집중 투자

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 19일 SOL 코스닥TOP10 ETF를 상장했다.
- 이 ETF는 코스닥 대표 10종목에 분산 투자하도록 설계했다.
- 2차전지·바이오·로봇·AI 등 성장주에 집중했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 19일 코스닥 시장 대표기업 10종목에 집중 투자하는 'SOL 코스닥TOP10' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
신한자산운용에 따르면 SOL 코스닥TOP10 ETF는 2차전지, 바이오·헬스케어, 로봇, 인공지능(AI), 반도체 소부장(소재·부품·장비) 분야의 핵심 기업에 투자하는 상품이다. 코스닥 시장의 주도주에 집중 투자하면서도 특정 테마에만 과도하게 쏠리지 않도록 구성된 것이 특징이다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "정부는 지난해 '코스닥 시장 신뢰 및 혁신 제고 방안'을 발표하고 코스닥 시장의 경쟁력 강화와 수급 정상화, 시장 신뢰도 제고를 위한 제도 개선을 추진하고 있다"며 "정책 지원을 통해 기관투자자와 장기자금의 참여 여건이 개선될 경우 코스닥 시장의 수급 구조에도 변화가 나타날 것으로 기대된다"고 말했다.
150조원 규모의 '국민성장펀드' 역시 중장기 투자 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다. 국민성장펀드는 AI, 반도체, 로봇, 모빌리티, 바이오, 2차전지 등 혁신산업에 대한 대규모 지원을 목표로 하고 있어 코스닥 내 관련 대표기업들이 수혜를 받을 가능성이 높다는 설명이다.
SOL 코스닥TOP10 ETF의 주요 편입 종목은 ▲2차전지 섹터의 에코프로, 에코프로비엠 ▲로봇 섹터의 레인보우로보틱스, 로보티즈 반도체소부장 섹터의 리노공업, 원익IPS, 이오테크닉스 바이오 섹터의 알테오젠, 에이비엘바이오, 펩트론 등이다. 기초지수는 코스닥 구성종목 중 일평균 유동시가총액이 큰 종목을 중심으로 10개 종목을 선정하며, 동일 섹터에서는 최대 3종목까지만 편입한다.
김 그룹장은 "코스닥 시장의 수급 구조가 정상화되는 과정에서 기관 및 외국인 투자자의 접근성이 높은 대형주 중심으로 우호적인 환경이 조성될 가능성이 높다"며 "SOL 코스닥TOP10 ETF는 특정 테마에만 집중하기보다 코스닥을 이끄는 핵심 성장 테마 전반에 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 선택지가 될 것"이라고 강조했다.
rkgml925@newspim.com