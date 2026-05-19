종합특검, 김명수 前합참의장 27일 소환 통보…'반란 혐의' 이진우 조사 중

AI 핵심 요약beta
- 종합특검이 김명수 전 합참의장에 27일 출석을 통보했다
- 김 전 의장은 계엄 가담과 단편명령 의혹을 받는다
- 특검은 이진우 전 수방사령관 반란 혐의도 조사 중이다
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특검, 계엄 해제 후 '2차 계엄' 추가 병력 투입 요청 여부 수사
이진우 전 수방사령관 반란 혐의 조사…국회 봉쇄 지시 의혹
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 김명수 전 합동참모본부 의장에게 오는 27일 출석해 조사받으라고 통보했다.
종합특검은 19일 공지를 통해 "김명수 전 합참의장에게 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 조사를 위해 오는 27일 출석을 요구했다"고 밝혔다.
김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 합참 지휘통제실에서 군이 국회 등에 투입되는 상황을 지켜보고도 계엄사령부를 함께 구성하는 등 내란에 가담한 혐의를 받는다.
김 전 의장은 특수전사령부와 수도방위사령부에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내렸다는 의혹도 받는다. 단편명령은 임무·전술상황 변경 등과 관련해 해당 부대에 부분적으로 하달하는 명령을 뜻한다.
종합특검은 국회가 계엄 해제 요구 결의안을 가결한 뒤에도 윤석열 전 대통령이 군에 추가 병력 투입을 요청하는 등 2차 계엄을 준비했는지도 들여다보고 있다.
특검팀은 전·현직 합참 관계자를 조사하는 과정에서 "국회 계엄 해제 요구 결의안 통과 후 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다"는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.
이와 함께 종합특검은 이날 "금일 오전부터 이진우 전 수도방위사령관의 (군형법상) 반란 혐의에 대해 피의자 조사를 진행하고 있다"고 밝혔다.
이 전 사령관은 비상계엄 선포 당시 무기를 휴대한 부하들에게 국회 봉쇄를 지시하는 등 폭동에 가담한 혐의를 받고 있다.
앞서 특검팀은 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 국군정보사령관, 곽종근 전 특수전사령관도 반란 혐의로 입건했다. 오는 21일에는 김 전 장관에 피의자 신분으로 출석하라고도 통보한 상태다.
yek105@newspim.com