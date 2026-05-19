현대모비스, 실리콘밸리서 피지컬 AI 미래 전략 공유

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 19일 미국 써니베일서 행사를 열었다.
- 로보틱스·피지컬AI 전략과 투자 계획을 공유했다.
- 올해 하반기 아시아로 오픈이노베이션을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대모비스가 미국 실리콘밸리에서 로보틱스와 피지컬 AI 분야의 글로벌 파트너를 발굴하기 위한 행사를 열었다.
현대모비스는 18일(한국시간 19일) 미국 캘리포니아 써니베일에서 '제5회 모비스 모빌리티 데이'를 개최했다. 스타트업, 완성차, 투자자 등 400여명이 참석해 전년 대비 2배 이상 증가했다.
이번 행사는 로보틱스와 피지컬 AI를 주제로 진행됐다. 현대모비스는 모빌리티 부문의 오픈이노베이션을 신사업 분야로 확대하는 전략을 추진 중이다. 지난 5년간 실리콘밸리를 중심으로 진행한 투자와 기술 교류가 현지 시장의 관심을 높인 것으로 보인다.
행사에서 현대모비스는 로보틱스 분야의 투자와 연구개발 전략을 공유했다. 북미연구소 임직원들이 자율주행, 소프트웨어 정의 차량(SDV), 전동화 분야의 성과를 발표하고 현지 완성차 관계자들과 논의했다.
현대모비스는 올해 하반기 아시아 지역에서도 모빌리티 데이를 개최할 예정이다. 북미와 유럽 중심의 오픈이노베이션을 확장해 로보틱스와 차량용 반도체 등 신사업 분야의 우수 기업을 조기 발굴하는 데 집중한다.
chanw@newspim.com