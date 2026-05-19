깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/19)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 19일 AI·반도체·인프라 등 글로벌 투자 이슈를 종합 보도했다
- AI 반도체·광통신·데이터센터 붐과 함께 전력망·인프라·국채·주식 자금흐름 등 거시 환경을 짚었다
- 텐스토렌트·스페이스X·메타·애플·중국 유니콘·배터리 저장·eVTOL 등 개별 종목·산업별 투자 포인트를 제시했다
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월19일 제공한 콘텐츠입니다.
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