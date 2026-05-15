깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/15)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 15일 방산·AI·에너지 등 글로벌 투자 이슈 관련 콘텐츠를 제공했다.
- 엔비디아 도전장 세레브라스 급등, AMAT·TSMC·SMIC·폭스콘 등 AI 수혜 반도체·장비 기업 실적·투자 전망이 부각됐다.
- 혼다·닛산 합병 가능성, 로터스 배터리 공급난, 원유·구리 가격과 우주항공·중국 AI·헬스케어 테마 등 구경제·신경제 동반 투자 전략이 제시됐다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월15일 제공한 콘텐츠입니다.
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