깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/13)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 13일 구경제 부활과 자본 재편 콘텐츠 제공했다.
- 뉴스핌·KCGI 포트폴리오 4월 8% 반등하며 전 모델 플러스 전환했다.
- AI 종목 이야기에서 앤스로픽 자금조달과 세레브라스 상장 소식 전했다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월13일 제공한 콘텐츠입니다.
[구경제 부활] ①1979·2020·2026, 병목이 강제하는 자본 재편
뉴스핌·KCGI 포트폴리오, 4월 적극형 8% 반등…全모델 플러스 전환
[AI의 종목 이야기] "앤스로픽, 기업가치 9000억불 상정 자금 조달 논의"
[AI의 종목 이야기] "세레브라스, 상장가 희망범위 상단 160불 초과 예정"
[AI의 종목 이야기] "BWX, 소형원자로 기술 썩히지 마라"…행동주의 압박
[AI의 종목 이야기] "애플, iOS27서 시리 상시 에이전트로 전환"
[AI의 종목 이야기] 미국 바이오테크주 급등...FDA 국장 사임 환영
[AI의 종목 이야기] "미국 10년물도 5% 넘어선다"...40년 베테랑의 전망 '눈길'
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