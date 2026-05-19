콘티넨탈타이어, 프리미엄 타이어 'XC7' 출시

AI 핵심 요약beta
- 콘티넨탈타이어가 19일 프리미엄 타이어 XC7을 네이버스토어에 출시했다
- XC7은 펑크 자동봉합 콘티씰과 소음 저감 콘티사일런트 기술을 전 사이즈에 적용했다
- XC7은 극한 내구 테스트에서 24시간 2407km를 완주하며 SUV·전기차 모두에 일관된 성능을 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 콘티넨탈타이어가 19일 프리미엄 컴포트 타이어 '익스트림콘택트 XC7'을 네이버스토어를 통해 출시했다.
XC7의 핵심은 펑크 발생 시 주행을 지속할 수 있게 하는 '콘티씰' 기술과 실내 소음을 저감하는 '콘티사일런트' 기술을 모든 모델에 적용한 것이다. 콘티씰은 최대 직경 5mm까지의 트레드 관통 손상을 자동으로 봉합해 일반적인 손상의 약 92%를 커버한다. 영하 35도에서 영상 70도까지 다양한 주행 환경에서 작동한다. 콘티사일런트는 타이어 내부 특수 폴리우레탄 폼을 통해 고속 주행 시 발생하는 진동과 노면 소음을 최대 9데시벨까지 줄인다.
회사는 성능 입증을 위해 24시간 고속 주행 내구 테스트를 진행했다. 각 타이어당 6개씩 총 24개의 펑크를 의도적으로 발생시킨 극한 조건에서도 XC7은 24시간 동안 평균 시속 100km, 최고 시속 150km를 유지하며 총 2407km를 주행했다.
XC7은 프리미엄 SUV에 요구되는 높은 하중 대응력과 안정적인 핸들링 성능을 갖춘 동시에 전기차의 즉각적인 토크 반응과 정숙성을 고려해 개발됐다. 내연기관 차량과 전기차 모두에서 일관된 성능을 제공한다.
현재 두 기술이 결합된 제품은 일부 초프리미엄 차량에만 적용되고 있으나, XC7은 17인치부터 21인치까지 폭넓은 사이즈 라인업 전반에 해당 기술을 확대 적용했다.
y2kid@newspim.com