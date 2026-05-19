한국타이어, 포뮬러 E 모나코 대회 공식 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 19일 포뮬러E 모나코 E-PRIX에 공식 타이어를 공급했다고 밝혔다
- 아이온 레이스 타이어로 혹독한 도심 서킷에서 내열성과 접지력 성능을 입증했다
- 한국타이어는 팬 빌리지를 운영하고, 다음 라운드 등 글로벌 모터스포츠 후원을 이어간다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 'ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십' 시즌 12 제9·10라운드 '2026 모나코 E-PRIX'에서 공식 전기차 레이싱 타이어를 공급했다고 19일 밝혔다.
지난 17일 모나코에서 열린 대회는 총 길이 3.337km, 19개 코너로 구성된 도심형 스트리트 서킷에서 진행됐다. 좁은 도로 폭과 급격한 고저차, 저속·고속 구간이 반복되는 환경에서 드라이버와 머신 모두에게 극한의 조건을 요구했다.
한국타이어는 공식 전기차 레이싱 타이어 '아이온 레이스'를 공급했다. 이 타이어는 특수 엔지니어링 섬유와 천연고무 기반 복합 소재를 적용해 고온·고하중 환경에서 뛰어난 내열성과 구조 안정성을 유지한다. 고속 주행과 반복되는 급가속·급제동 상황에서도 우수한 접지력과 핸들링 성능을 제공한다.
이번 대회에서는 마힌드라 레이싱 소속 닉 드 브리스 선수와 닛산 포뮬러 E 팀 소속 올리버 롤랜드 선수가 각각 9라운드와 10라운드 우승을 차지했다.
한국타이어는 경기장 내 '팬 빌리지'를 운영하며 글로벌 모터스포츠 팬들과 소통했다. 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온' 제품군과 실제 레이스에 사용되는 '아이온 레이스'를 전시했다.
포뮬러 E 시즌 12 제11라운드는 6월 20일 중국 산야에서 개최될 예정이다. 한국타이어는 포뮬러 E를 비롯해 'FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)', '람보르기니 슈퍼 트로페오(LST)' 등 세계 최정상급 모터스포츠 대회에 레이싱 타이어를 공급하고 있다.
y2kid@newspim.com