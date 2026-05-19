코오롱 모터스, 양산에 BMW 인증 중고차 전시장 개장

AI 핵심 요약beta
- 코오롱 모터스가 19일 양산시에 BMW·MINI 인증 중고차 전시장을 개장했다
- 전시장은 리테일 넥스트 콘셉트와 BPS·MINI NEXT 차량을 적용해 신차 수준 인증 중고차를 선보였다
- 전용 핸드오버존과 독립 상담실을 갖추고 양산IC 인근 위치로 부산·경남 동부 고객 접근성을 높였다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 그룹 코리아의 공식 딜러사인 코오롱 모터스가 19일 경남 양산시에 BMW·MINI 인증 중고차 전시장을 개장했다.
양산시 동면에 위치한 전시장은 지상 1층 연면적 691㎡ 규모다. BMW 프리미엄 셀렉션(BPS)과 MINI NEXT 차량을 전시하며, BMW 그룹의 차세대 전시 공간 콘셉트인 '리테일 넥스트'를 적용했다.
BMW 프리미엄 셀렉션은 BMW 그룹 코리아가 2005년부터 운영해온 공식 인증 중고차 프로그램이다. 5년 이내 연식과 주행거리 10만km 이하인 BMW와 MINI 차량을 360도 점검해 신차 수준으로 상품화한다.
이번 전시장은 국내 BMW·MINI 인증 중고차 전시장 중 처음으로 전용 핸드오버존을 도입했다. 고객이 고급스러운 단독 공간에서 출고 서비스를 받을 수 있으며, 2개의 독립된 상담 공간도 갖춰 맞춤형 상담을 제공한다.
전시장은 중앙고속도로지선 남양산IC와 인접해 있고, 경부고속도로 양산IC에서 차량으로 약 10분 거리에 위치했다. 부산과 경남 동부 지역 고객의 접근성을 강화했다는 평가다. 영업시간은 평일과 주말, 공휴일 모두 오전 9시부터 오후 6시까지다.
y2kid@newspim.com