신한은행, 삼정KPMG와 맞손...중소기업 승계 자문

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 19일 삼정KPMG와 중소·중견기업 M&A·승계 자문 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
- 양사는 신한은행의 인수금융·자산관리와 삼정KPMG의 가치평가·회계·세무 자문을 결합해 기업승계를 지원한다.
- 신한은행은 승계 전후 기업 매각·지분이전과 자산관리·재투자까지 종합 금융·자문 서비스를 제공할 방침이다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 19일 삼정KPMG와 중소·중견기업 대상 M&A 및 기업승계 자문서비스 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
고령화와 후계자 부재로 중소기업의 기업승계 방식이 M&A와 지분투자 등으로 다양화되는 추세에 대응하기 위한 것이다. 신한은행은 거래 중인 오너와 영위법인을 대상으로 기업승계 및 M&A 관련 수요를 발굴하고, 필요시 인수금융 등 IB 금융지원과 자산관리 서비스를 연계한다. 삼정KPMG는 기업가치 평가, 회계·세무 자문 등 전문 서비스를 제공한다.
신한은행은 신한Premier사업부 내 PIB(Private Investment Banking) 팀을 중심으로 회계법인, 투자기관 등 외부 전문기관과 협업해왔다. 이번 협약을 통해 기업 매각, 사업 재편, 지분 이전 이후 발생하는 자산관리와 재투자 수요까지 연계해 고객이 승계 전후 과정에서 필요한 금융·자문 서비스를 종합적으로 제공할 방침이다.
신한은행 관계자는 "신한Premier의 자산관리 역량과 외부 전문기관의 전문성을 결합해 차별화된 기업승계 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com