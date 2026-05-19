한성자동차, AS 신입사원 80명 공개채용

AI 핵심 요약beta
- 한성자동차가 23일까지 정비 신입 80명 공개채용했다
- 일반정비 테크니션·서비스 어드바이저 부문 대상이다
- 합격자는 AS아카데미서 1개월 교육 후 전국 배치된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 공식 파트너 한성자동차가 자동차 정비 분야 신입 인재 80명을 공개 채용한다. 지난해 50명 규모의 채용에 비해 60% 이상 확대된 규모다.
이번 채용은 차량 점검 및 정비를 담당하는 일반 정비 테크니션과 고객 상담 및 서비스 입고 과정을 지원하는 서비스 어드바이저 부문에서 진행된다. 한성자동차 채용 사이트를 통해 23일까지 서류접수를 받으며, 2027년 상반기 졸업예정자 및 자동차 관련학과 기졸업자, 자동차 정비 및 고객 응대 분야에 관심 있는 인재를 대상으로 한다.
신입 테크니션과 서비스 어드바이저는 성동서비스센터에 위치한 한성자동차 AS아카데미에서 약 1개월간의 교육 프로그램을 거친다. 메르세데스-벤츠 차량 정비의 기본 역량과 서비스 프로세스를 익히며 실무 전문성을 단계적으로 갖추게 된다.
한성자동차는 현재 전국 19개 전시장과 18개의 서비스센터, 7개의 인증 중고차 전시장을 운영 중이다. 수입차 업계 최초로 모든 서비스센터가 KS 서비스 인증을 획득했다.
y2kid@newspim.com