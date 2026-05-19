"아이 키우기 좋은 사회 만들자"…롯데, 'mom편한 10주년' 축제 개최

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 19일부터 21일까지 서울시청 잔디광장에서 저출생 극복 위한 시민참여형 'mom편한 페스티벌'을 열었다.
- 페스티벌은 등교길·학습·놀이·휴식 4개 체험구역으로 꾸려 아동 돌봄 가치와 권리 교육 등을 제공했다.
- 롯데는 5억원 기부와 함께 꿈다락·놀이터 조성, 가족상 신설, 남성 의무 육아휴직 등 가족친화 제도를 확대해왔다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데가 저출생 위기 극복과 돌봄 문화 확산을 위한 시민 참여형 축제를 연다. 단순 기부를 넘어 체험형 프로그램과 가족친화 제도를 앞세워 사회적 공감대 형성에 나서는 모습이다.
롯데가 저출생 문제 해결과 아동 돌봄 환경 개선을 위해 19일부터 21일까지 사흘 간 서울시청 잔디광장에서 'mom편한 페스티벌'을 개최한다고 밝혔다. 이는 롯데그룹의 사회공헌 사업인 'mom편한' 10주년을 맞아 마련한 행사다.
개막식에서 롯데는 초록우산 어린이재단과 사회복지공동모금회에 기부금 5억원을 전달했다.
페스티벌은 등교길, 학습, 놀이, 휴식 등 4개 구역으로 구성된 체험형 공간이다. 각 구역에서는 안전 교육, 아동권리 학습, 창의 체험 등 돌봄의 가치를 체감할 수 있는 프로그램을 운영한다.
롯데는 2017년부터 지역아동센터 환경 개선을 지원하는 'mom편한 꿈다락'과 공공형 놀이터를 조성하는 'mom편한 놀이터' 사업을 추진해왔다. 'mom편한 꿈다락'은 100호점까지 확대됐으며, 'mom편한 놀이터'는 지난 3월 경북 칠곡군에 32호점을 개소했다.
최근에는 시설 지원을 넘어 사회적 인식 개선으로 활동을 확대하고 있다. 지난 2월 건강한 가족 문화 확산에 기여한 개인과 단체를 격려하기 위해 'mom편한 가족상'을 신설했으며, 오는 26일 시상식을 열어 총 1억2000만원의 상금을 수여할 예정이다.
롯데는 그룹 차원의 출산 및 육아 지원 제도도 운영 중이다. 2012년 여성 자동 육아휴직제를 도입했고, 2017년에는 국내 대기업 최초로 남성 의무 육아휴직제를 도입했다. 남성 의무 육아휴직제는 배우자 출산 후 2년 이내 최소 1개월 이상 육아휴직을 사용하도록 하는 제도로, 사용률이 약 90%에 달한다.
지난해 사업보고서에 따르면 배우자 출산 후 1년 내 육아휴직을 사용한 남성 비율은 롯데하이마트 96%, 롯데지주 71%, 롯데쇼핑 70%다. 이는 국내 10대 그룹 주요 상장 계열사의 남성 육아휴직 평균 사용률인 10%대를 크게 상회하는 수치다.
nrd@newspim.com