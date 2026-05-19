오르비텍, 원전해체 국책과제 2건 선정

AI 핵심 요약beta
- 코스닥 상장사 오르비텍이 19일 원전해체 국책과제 2건에 선정됐다고 밝혔다
- 레이저·기계식 제염 설비와 거품제염 기술 개발로 방사능 오염 콘크리트 및 대형 설비 제염 효율을 높이는 것이 목표다
- 오르비텍은 자체 보유 기술과 연계해 원전해체 콘크리트 폐기물 전주기 처리체계를 구축하고 글로벌 원전해체 시장 경쟁력 확보에 나선다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 오르비텍이 원전해체 분야 국책과제 2건에 선정됐다고 19일 밝혔다.
기후에너지환경부가 지원하고 한국에너지기술평가원(KETEP)이 전담하는 '원전해체경쟁력강화기술개발사업'에서 선정된 과제는 '레이저기반 콘크리트 표면 파쇄 제염기술 고도화'와 '대형 해체설비 거품제염 기술 개발 및 실증'이다. 오르비텍은 전자에는 공동연구개발기관으로, 후자에는 주관연구개발기관으로 참여한다.
회사에 따르면 첫 번째 과제는 총 사업비 약 56억원 규모로 2028년 12월 31일까지 진행된다. 선광티앤에스가 주관기관을 맡고 오르비텍을 비롯해 원전해체연구소, 한국원자력연구원, 국립부경대학교, 한국원자력환경복원연구원이 공동 참여한다.
원전 해체 시 발생하는 방사능 오염 콘크리트 표면을 효율적으로 제염하고 분진을 최소화하는 현장 적용 기술 개발이 목표다. 오르비텍은 기계식 콘크리트 스캐블링 장비와 밀폐형 집진 시스템 개발을 담당하며, 주관기관의 레이저식 장비와 연계한 일체형 원격 제염 설비를 제작·실증할 계획이다.
두 번째 과제는 총 사업비 약 36.4억원 규모로 같은 기간 진행되며 오르비텍이 주관기관으로 과제를 총괄한다. 선광티앤에스, 원전해체연구소, 한국원자력연구원, 중앙대학교, 한전KPS, 한국원자력환경복원연구원이 공동 참여한다. 사용후핵연료 저장조, 대형 탱크, 원자로 격납건물 내벽 등 대면적·복잡 형상 설비에 적용 가능한 차세대 제염 기술 확보를 목표로 한다.
노입자 기반 거품형 복합유체 제염기술을 적용해 기존 액체제염 방식 대비 제염 효율과 현장 적용성을 높이고 2차폐기물 발생량을 줄이는 친환경·고효율 공정을 구현한다. 충진형 및 분사형 거품제염 시스템 개발과 모형 규모 실증을 통해 기술성숙도(TRL) 8 수준 확보를 추진한다.
오르비텍 관계자는 "기 확보한 콘크리트 방폐물 시멘트·골재 분리 가열분쇄 기술과 콘크리트 분말 영구처분용 소프트백 기술을 이번 연구와 연계할 경우, 원전 해체 시 발생하는 콘크리트 폐기물에 대해 제염부터 처리, 영구·자체처분까지 전주기 기술 체계를 확보할 수 있다"며 "콘크리트 제염 설비 국산화와 제염·피폭저감 기술 표준화를 통해 글로벌 원전해체 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있도록 선도적 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.
한편 오르비텍은 원전해체 및 방사성폐기물 처리·처분 분야에서 방폐물 측정·분류·처리를 위한 공정 설계와 원격 작업, 부피감용, 영구·자체처분 분야를 중심으로 기술과 장비 개발 연구를 수행해 왔다. 고리1호기 영구정지 원전의 해체 승인 이후 단계적인 해체 용역 발주가 순차적으로 이어질 것으로 예상되는 가운데, 이번 국책과제 선정으로 원전해체 핵심 기술력 고도화와 실증 역량을 확보하게 됐다.
nylee54@newspim.com