피플바이오, 과기정통부 데이터바우처 최종 선정

AI 핵심 요약beta
- 피플바이오가 19일 데이터바우처 사업에 선정됐다.
- 혈액 기반 치매 조기진단 알츠온 데이터가 인정받았다.
- 치매 위험 예측 AI와 맞춤 관리 서비스로 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피플바이오가 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관하는 '2026년 데이터바우처 지원사업'에 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 올해 지원사업은 약 10.2대 1의 경쟁률을 기록했다. 피플바이오는 혈액 기반 치매 조기진단 서비스 '알츠온(AlzOn)' 데이터를 활용한 AI 기반 치매 위험 예측 사업성을 인정받았다.
회사는 이번 사업을 통해 알츠온 검사 데이터와 건강검진 데이터 간 상관관계를 분석할 계획이다. 동일 수검자 기준으로 검사 결과와 종합 건강검진 데이터를 1:1로 결합해 연계 분석한 후, 연령·성별 기반 정상 범위를 구축한다. 대사지표와 베타-아밀로이드 응집 간 상관관계 분석을 통해 위험요인 알고리즘을 도출하고, 최종적으로 개인 맞춤형 치매 위험 예측 AI 모델을 개발할 예정이다.
개인별 맞춤형 '치매 위험 예측 AI 리포트'를 제공한 후, 생활습관 및 건강 상태를 반영한 건강 관리 지표 제공 서비스까지 확대할 계획이다. 이는 증상 발현 후 진단 중심에서 발병 전 예방 및 지속 관리 중심으로의 전환을 목표로 한다.
피플바이오 관계자는 "알츠온 검사 데이터를 기반으로 건강검진 정보와의 연계 분석을 고도화해 치매 위험도를 보다 정밀하게 예측할 수 있는 기반을 마련할 계획"이라며 "향후 개인 맞춤형 건강관리 지표 제공까지 확대해 예방 중심의 치매 관리 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
한편 데이터바우처 지원사업은 데이터 기반 서비스·비즈니스 개발을 지원하기 위해 데이터 활용 및 AI 융합 프로젝트를 지원하는 정부 사업이다.
nylee54@newspim.com