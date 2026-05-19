홍승권 심평원장, 병협·간협 방문…보건의료계 '현장 소통' 박차

AI 핵심 요약beta
- 홍승권 심평원장이 18일 병협·간협을 만났다
- 취임 후 현장 소통 강화를 위한 행보다
- 병원계·간호계는 유연한 제도 지원을 요청했다
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간협에는 "지원 아끼지 않겠다"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 홍승권 건강보험심사평가원(심평원) 원장이 보건의료계와 만나 현장 소통 강화 행보를 이어가고 있다.
심평원은 홍 원장이 지난 18일 대한병원협회(병협)와 대한간호협회(간협)를 방문해 의약단체와 전방위적 소통 행보를 이었다고 19일 밝혔다.
이번 방문은 취임 이후 추진 중인 '현장 소통 강화'의 일환이다. 보건의료 체계의 중추적 역할을 수행하는 병원계와 간호계의 목소리를 직접 듣고 보건의료제도 전반에 대한 상호 이해를 높이기 위해 마련됐다.
홍 원장은 병협 방문 자리에서 "우리나라 의료의 핵심인 병원급 의료기관이 겪고 있는 경영상의 어려움과 제도적 현안에 대해 깊이 이해하고 있다"며 "현장의 목소리가 제도에 합리적으로 반영될 수 있도록 열린 소통을 지속해 나가겠다"고 했다.
이어 홍 원장은 간협과 만나 "필수의료 현장 최일선에서 헌신하고 있는 간호 인력의 노고에 감사드린다"며 "현장에서 간호사 처우 개선 등 시급한 과제들을 함께 고민하고 심평원 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
병협과 간협은 홍 원장의 소통 행보에 환영의 뜻을 밝혔다. 현장의 현실을 고려한 유연한 제도 운영과 정책 지원을 거듭 요청했다.
홍 원장은 "의료 현장과의 긴밀한 파트너십은 국민에게 질 높은 의료 서비스를 제공하는 근간"이라며 "현장의 목소리를 이정표 삼아 국민과 의료계 모두가 신뢰할 수 있는 건강한 건강보험 제도를 만들어 가겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com