세이프웨어, 레드닷 디자인 어워드 본상 2건 수상

AI 핵심 요약beta
- 세이프웨어가 19일 레드닷 디자인 어워드 2026에서 제품 디자인 본상 2건을 수상했다고 밝혔다.
- 보급형 추락보호 에어백 C-라이트는 중소사업장·저고도 작업 현장용으로 착용 편의성과 경제성을 강화해 추락 사고를 예방한다.
- AI 기반 낙상 보호 에어백 벨트 레디는 고령자·장애인 등 낙상 위험군을 보호하고 전용 앱으로 위치·활동·위험도 등을 실시간 관리한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 안전장비 기업 세이프웨어가 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '레드닷 디자인 어워드 2026'에서 제품 디자인 부문 본상 2건을 수상했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 수상작은 보급형 추락보호 에어백 'C-라이트(C-Light)'와 AI 기반 낙상 보호 에어백 벨트 '레디(REDY)'다. 레드닷 디자인 어워드는 독일의 IF디자인 어워드, 미국의 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션, 컨셉 디자인 등 다양한 부문에서 혁신성, 창의성, 기능성, 영향력을 종합적으로 심사한다.
C-라이트는 세이프웨어의 프리미엄 모델인 C3의 핵심 기술을 유지하면서 착용 편의성과 경제성을 강화한 제품이다. 중소규모 사업장과 저고도 작업 환경에서 추락 보호 장비 도입이 미흡한 문제를 해결하기 위해 개발됐다. 일반 작업조끼 형태로 착용 가능하며 최대 45L 용량의 에어백을 적용해 약 2~3m 높이에서의 추락 상황에서 작업자를 보호한다. 스마트 센서 버클과 '세이프웨어 커넥트' 기능, 체형별 핏 조절과 시인성 강화 디자인을 통해 실제 작업 환경에서의 사용성과 안전성을 높였다.
레디는 고정밀 센서를 통해 낙상 상황을 감지하면 에어백이 전개돼 고관절 등 주요 부위를 보호하는 벨트형 장비다. 고령자, 장애인, 치매 환자 등 낙상 위험이 높은 대상군을 고려해 설계됐다. 전용 앱을 통해 위치, 활동 정보, 낙상 위험도, 기기 상태, 사고 이력 등을 실시간으로 확인할 수 있으며, 직관적인 정보 구성으로 보호자와 사용자의 안전 관리 효율을 높였다.
신환철 세이프웨어 대표는 "이번 수상은 현장과 사용자를 중심에 둔 설계 철학과 기술력이 국제적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 인간 중심의 안전 기술과 디자인을 결합해 사회에 실질적인 도움을 주는 제품을 지속 개발하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com