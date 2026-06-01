'코드게이트 AI 스타트업 해커톤' 참가자 모집

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 코드게이트보안포럼과 기술보증기금은 7월 21일부터 23일까지 사흘간 '코드게이트 AI 스타트업 해커톤'을 공동 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 해커톤은 AI 대중화로 코딩 진입장벽이 낮아진 흐름에 발맞춰, 단순 기술 구현을 넘어 '문제 해결 중심'의 창업 문화를 확산하기 위해 기획됐다. 특히 참가자들이 서비스 기획과 개발 과정 속에서 보안의 중요성을 자연스럽게 이해하고 경험할 수 있도록 유도하는 것이 특징이다.

'코드게이트 AI 스타트업 해커톤' 개최 [사진=한글과컴퓨터]

참가 신청은 7월 8일까지 코드게이트 홈페이지를 통해 진행된다. 기획자, 개발자, 마케터, 디자이너 등 AI와 창업에 관심 있는 국내·외 누구나 참여할 수 있다. 팀은 3인 이상 5인 이내 신청이 기본이나, 개인 신청자의 경우 운영사무국에서 팀 매칭을 지원한다.

참가 심사를 거쳐 선발된 약 20개 팀은 오는 7월 15일 최종 발표될 예정이다. 본 행사는 7월 21일부터 22일까지 스페이스쉐어 삼성역센터에서 단기간 집중 협업을 통한 기획 및 개발(해커톤)을 진행한다. 마지막 날인 23일에는 코엑스 그랜드볼룸에서 최종 결과물을 선보이는 '데모데이'와 심사가 이루어진다.

대회의 첫날에는 김진형 KAIST 명예교수, 정영범 퓨리오사 AI 이사 등이 패널로 참여하는 '토크콘서트'가 열려 참가자들에게 최신 AI·창업 트렌드와 현업 인사이트를 제공할 계획이다.

최종 평가는 ▲ 시장성 및 사업화 가능성 ▲ MVP 완성도 ▲ 문제 정의력 ▲ 보안 등을 기준으로 이뤄진다. 평가 기준에 보안이 20% 배점으로 포함돼, 단순 아이디어 경연을 넘어 안전한 AI 서비스 설계 역량까지 함께 검증한다는 점이 이번 해커톤의 차별점이다. 시상은 총 3개 팀에 상장과 함께 총상금 1500만원이 수여된다. 1위 1000만원, 2위 300만원, 3위 200만원이 각각 주어진다.

이번 해커톤은 대한민국을 대표하는 국제해킹방어대회&컨퍼런스 '코드게이트 2026'의 부대행사로 치러진다. 글로벌 최고 수준의 보안 인재들이 역량을 겨루는 본선 대회를 비롯해 다양한 최신 보안 트렌드를 공유하는 자리다. 이번 해커톤의 시상식 역시 7월 24일, 코드게이트 국제해킹방어대회(CTF) 시상식과 함께 진행된다.

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