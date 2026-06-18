정부, 중국에 '북핵 묵인설'에 대한 우려 전달

한·중 국장급 협의 개최...中의 '건설적 역할' 당부

북·중 정상회담 등에 '비핵화' 언급 사라진 것에 우려

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부가 북한 핵문제와 비핵화와 관련해 중국이 공개적으로 입장을 표명하지 않고 있는 것에 대한 우려를 중국 측에 전달한 것으로 알려졌다.

17일 서울 세종로 외교부 청사에서 열린 한·중 국장급 협의에서 남진 외교부 동북·중앙아시아 국장은 류진송 중국 외교부 아주국장에게 중국이 북핵 문제에 공개적인 언급을 하지 않음으로써 '북핵 묵인설'이 확산하는 상황은 한반도 평화와 안정에 바람직하지 않다는 우려를 전한 것으로 전해졌다.

남진 외교부 동북·중앙아시아국장(오른쪽)이 17일 서울 세종로 외교부 청사에서 열린 한중 국장급 협의에 앞서 류진송 중국 외교부 아주국장과 악수를 나누고 있다. [사진=외교부] 2026.06.17

이와 관련해 남 국장은 18일 기자들과 만나 "북·중 관계 발전이 한반도 평화 안정에 기여할 수 있는 방향으로 진행되어야 하며 이를 위해 중국 측이 건설적 역할을 해달라고 당부했다"고 말했다.

남 국장은 또 "이번 협의를 통해 양국 상호 관심사에 대해 긴밀히 소통했으며 시진핑(習近平) 주석의 북한 국빈 방문 이후 이뤄진 이번 협의에서도 한반도 문제에 대한 전략적 소통이 있었다"고 전했다.

중국은 최근 북한이 핵보유의 정당성을 주장하고 있는 것에 대해 공개적으로 언급하지 않고 있다. 지난 8일 평양에서 열린 북·중 정상회담에서도 비핵화 문제는 언급되지 않았다. 이 때문에 중국이 북한의 핵보유를 사실상 묵인하고 있는 것 아니냐는 관측이 확산되고 있다.

정부는 중국이 공개적으로 비핵화와 관련된 언급을 하지 않고 있지만 북핵을 묵인하는 단계는 아닌 것으로 판단하고 있다. 외교부 당국자는 "중국의 한반도 정책은 3대 원칙(한반도의 비핵화, 한반도의 평화·안정, 대화와 협력을 통한 문제 해결 )과 관련해서 계속되고 있다"면서 "중국 측도 한반도 정세 안정을 위해 건설적 역할을 해나가겠다는 입장을 일관되게 밝히고 있다"고 말했다.

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